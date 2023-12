Espås går fra Røa til Vålerenga

Nyheten ble offentliggjort på Vålerengas nettsider tirsdag.

– Vålerenga er en stor klubb med mye historie og viser til gode resultater hele tiden. Det var en helhetsvurdering gjorde at jeg ville komme hit, sier hun i pressemeldingen.

Espås har spilt i Røa hele karrieren. Hun ble kåret til årets spiller i 1. divisjon da Oslo-laget rykket opp i 2021. Hun har totalt 75 kamper i Toppserien.

– Jeg ønsker å være en spiller som bidrar til at vi vinner kamper og trofeer. Jeg vil score mål og har lyst til å vinne både serie- og cupgull og å spille i Europa med Vålerenga, sier hun. Sportssjef Steinar Pedersen er svært fornøyd med forsterkningen.

– Tuva er en spiller som vi kjenner veldig godt fra Toppserien, og hun har en spillestil og fysikk som vil være med på å løfte laget. Vi er veldig glade for at hun velger å fortsette utviklingen sin her hos oss, sier Pedersen.