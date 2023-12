VIFs valgkomite kan få mye å gjøre: - Vil ha årsmøtet så raskt som mulig

Å lede den oppgaven kom ganske overraskende på 71 år gamle Jon H. Nordbrekken på det forrige årsmøtet. Fredag skal han ha et møte med dagens styreleder i Vålerenga Fotball Elite, Tuva Ørbeck Sørheim om veien videre. Det spekuleres i at dagens styremedlemmer vil stille sine plasser til disposisjon, men det kan ikke Nordbrekken kommentere.

Nedrykket til OBOS-ligaen opplever han som dramatisk.

Og på grunn av konsekvensene av det vil han ha neste års årsmøte så raskt som praktisk mulig.

Venter på regnskapet

– Vi trenger ikke noe ekstraordinært årsmøte, men vi trenger å forberede og gjennomføre det ordinære møtet så raskt som mulig. Så snart regnskapet er klart i januar bør vi ta det, sier Nordbrekken til Dagsavisen.

Han får mange innspill og forslag fra Klansmedlemmer og andre om dagen, men må minne om hva som er hans oppgave.

– Min og valgkomiteens mandat er å finne de beste folkene som skal lede Vålerengas styre slik det er organisert nå. Noen er alltid på valg. Fredagens møte skal vi ha for å få oppdatert informasjon fra dagens styre, sier han.

Om noen vil stille sine plasser til disposisjon, kan bli avklart der.

Nordbrekken hadde ikke sett for seg at han skulle få en sentral rolle i Vålerenga igjen etter at han var formann i fem år fra 1995.

– Den gang var det enklere organisasjonsform. Det var ett styre og en leder. Det var enklere å plassere ansvaret, sier han.

Var nær økonomisk havari

Han kom inn i romjula i 1994 for å redde klubben fra økonomisk havari. Det var en gjeld på sju millioner som måtte håndteres. Han fikk inn de første investorene og startet også planleggingen av å få reist Vallhall.

Da han møtte opp på årsmøtet i mars i år gikk han hjem med et nytt verv: Leder av valgkomiteen. Det skjedde etter et benkeforslag signert tidligere VIF-spiller og Dagsrevysjef Viggo Johansen etter at den forrige valgkomiteen hadde rotet det til ved å foreslå en kandidat (Jørgen Jalland) som ikke var valgbar av tekniske årsaker.

Tuva Ørbeck Sørheim ønsket å fortsette, og slik ble det. Hun ble valgt for to år. Nestleder Zaineb Al-Samarai var ikke på valg, men ble i juni valgt til leder av Norges idrettsforbund, og måtte erstattes. Styret består nå av foruten Ørbeck Sørheim av nestleder Einar Greve, Ivar Flø, Frida Blomgren, Marianne Eskeland og vararepresentant Ole Kristian Sandvik.

– Nå må vi samle trådene, det er mye nytt i Vålerenga nå. Men et opprykk fra OBOS-ligaen skjer ikke automatisk. I mine øyne må vi ha en sterkere stall enn vi har hatt i år, sier Nordbrekken, som til tross for at han formelt er pensjonist er svært aktiv på flere fronter.

– Men jeg har alltid hatt et hjerte for Vålerenga, sier Nordbrekken som med seg i valgkomiteen har Elin Horn, Gunnar Stavrum og Hanna S. Weeigaard. Det er styremedlemmene til Vålerenga Fotball Elite de har ansvaret for.

---

FAKTA

Disse leder Vålerenga:

Vålerenga Fotball Elite: Leder Tuva Ørbeck Sørheim, nestleder Einar Greve, styremedlemmer Ivar Flø, Frida Blomgren og Marianne Eskeland. Vararepresentant: Ole Kristian Sandvik.

Vålerenga Fotball AS: Leder Kjetill Siem, styremedlemmer Tor Olav Trøim, Jon Håkon Pran, Tuva Ørbeck Sørheim, Marianne Eskeland.

---

