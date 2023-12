Nye spisser til Lyn og Kjelsås

Lyn forsterker seg med toppscoreren i Arendal og Kjelsås henter inn tilsvarende fra Fløy Flekkerøy.

Lyn skal spille i OBOS-ligaen i 2024 etter to opprykk på rad og trenger en ny spiss etter at det er sannsynlig at Ole Breistøl forsvinner.

Høy effektivitet

Mathias Johansen er navnet. 28-åringen fra Arendal scoret 18 mål i årets 2. divisjon og var to mål unna å bli avdelingens toppscorer.

På de to siste sesongene har han 51 målpoeng på 50 kamper for Arendal.

I Lyn blir Mathias gjenforent med Andreas Hellum og Håvard Meinseth, som begge kom til Lyn fra nettopp Arendal før denne sesongen.

– Jeg har vært i dialog med dem begge om overgangen. Hellum måtte faktisk forklare meg veien for å finne fram hit! Det var naturlig å ta kontakt med dem og høre hvordan det var her, sier Johansen til klubbens hjemmesider.

Han er toppscorer i Arendal de to siste sesongene og i fjor ble han kåret til årets spiller i klubben.

– En klok og målfarlig spiller med veldig god fysikk, sier sportssjef Glenn Hartmann om signeringen.

Kjelsås forsterker

Kjelsås hadde en eventyrlig cupsesong, med semifinale mot cupmester Molde som exit, men hadde en svak høstsesong i serien. De endte på 6. plass.

Det skal Kristian Eriksen fra Fløy-Flekkerøy gjøre noe med. Han kom til Fløy foran høstsesongen og scoret ti mål på 12 kamper og endte på 23 målpoeng.

– Han er en spiss det stinker mål av, som også gir laget sitt masse energi gjennom en herlig intensitet og tilstedeværelse, sier trener Eivind Kampen på klubbens FB-side.

Kjelsås ønsker å styrke seg offensivt. Laget scoret færrest mål av alle lagene i sin avdeling i år, 25 mål på 26 kamper.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen