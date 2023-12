Vålerenga etter tirsdagens styremøter: - Kutter bare i sport

Tirsdag kveld var det styremøter både i Vålerenga Fotball AS og Vålerenga Fotball Elite. Kjetil Siem er styreleder i det første, Tuva Ørbeck Sørheim i det andre.

Men sistnevnte sitter også i styret til aksjeselskapet sammen med blant andre investor Tor Olav Trøim. Hovedtrener Geir Bakke var også med på møtene der begge styrene var samlet for første gang etter nedrykket.

Vålerengas første nedrykk på 23 år etterlater mange spørsmål og svar. Og ikke minst følelser.

Trøim er garantisten økonomisk

Tor Olav Trøim var ikke personlig til stede på tirsdagens møte.

– Men vi har snakket med Trøim og han blir med videre. Han sa til meg at han er enda mer VIF i dag enn i går, sier styreleder Tuva Ørbeck Sørheim til Dagsavisen tirsdag kveld.

Trøim kan i teorien varsle innen 30. juni at han trekker seg ut, med virkning for året etter, men han har ingen planer om det. I fjor dekket han opp et underskudd på 42 millioner kroner. Det langsiktige målet er at klubben skal stå på egne økonomiske bein i 2028.

– Hvor må dere kutte?

– De største kuttene kommer på sport. Spillerne og trenerne går ned 20 prosent i lønn. Så må vi se på spillersalg uten av vi kan svekke oss for mye. Vi har en ganske liten administrasjon, det er noe naturlig avgang, men der beholder alle jobbene sine.

Sorgprosess

– Hvordan var stemningen rundt bordet?

– Mitt inntrykk er at sorgprosessen skjedde søndag kveld og mandag, det var en trist dag for alle som er glade i VIF. Nå ser vi fremover og har et felles mål om opprykk i 2024. Men vi vet det ikke blir enkelt. Vi skal sy sammen et budsjett i januar og da kan vi gjøre mer eksakte prioriteringer. Vi har lenge planlagt for to versjoner av 2024, nå kan vi konsentrere oss om det ene, og det er i hvert fall en fordel, selv om vi beklager utfallet av sesongen, sier hun.

Geir Bakke hadde en gjennomgang av det sportslige, men selve evalueringen skal det sportslige apparatet lage nå. Spillerne har gått ut i ferie og er tilbake i begynnelsen av januar. Hvorfor laget svikter så enormt på hjemmebane er et av mysteriene med årets VIF. Etter to seire på 15 hjemmekamper i serien, sviktet det også i den siste kvalifiseringskampen mot Kristiansund (0-2).

Godt salg av sesongkort

På en mørk dag for klubben, fikk styrene ett lyspunkt tirsdag kveld. Salget av sesongkort for 2024 åpnet tirsdag og det ga bedre salg enn på åpningsdagen i fjor.

Styrken og utholdenheten til supporterne er alle involverte imponert av.

– Vi skal meisle ut en samlet strategi for å få Vålerenga opp igjen. Det er vi helt samlet om, avslutter Ørbeck Sørheim.

Både avtroppende daglig leder Erik Espeseth og påtroppende Svein Graff var med på møtene tirsdag.

Supporterne og alle som følger klubben utenfra er spent på hvordan spillerstallen vil se ut. Det skal sportssjef Joacim Jonsson og trenerne i gang med nå. Da må man også se på om det skal kuttes i støtteapparatet.

Seriestart i OBOS-ligaen er som for Eliteserien i 2024, 1. april. Oslos to lag i OBOS-ligaen heter Lyn og Vålerenga. Kampoppsettet kan komme før jul.

[ Trikkeligaens havarikommisjon: Hva gikk galt i VIF? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen