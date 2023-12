Kjelsås-assistenten vant gjev pris: - Ble veldig overrasket

Bjørn, født i 1995, har vært i Kjelsås siden 2016, og det toppet seg med cupsemifinale med klubben i høst. Han har hatt ansvar for spillerlogistikken i klubben de siste årene. Han har også vært toppspillerutvikler, og har sett disse spillerne bli solgt til Eliteserien: Rasmus Vinge, Sturla Ottesen (årets talent i 2019), Victor Halvorsen (årets talent i 2023), Ulrik Mathisen, Yaw Paintsil og Ole Erik Midtskogen, samt flere til OBOS-ligaen.

Sterk idrettsslekt

Bjørn har også vært trener for flere aldersbestemte landslag. Østerdølen er for øvrig født inn i en idrettsfamilie der faren Per (kombinert, VM i Oslo i 1982) onkel Torgeir (deltok i OL i Calgary i 1988 i langrenn, nå ekspertkommentator i NRK), bestefar Kristian (VM-bronse på ski i 1950, deltok i OL i 1948 i St. Moritz) og tante Randi (norgesrekord på 800 meter i 29 år) alle har levert store prestasjoner på idrettsbanen.

28-åringen har ikke de største idrettsprestasjonene å vise til, men han har tidligere tatt en mastergrad i coaching og psykologi, vikariert som overingeniør ved ball-laboratoriet og har også forelest i analysefag. Av trenerutdanning er han ferdig med UEFA A-lisensen.

– Ble veldig overrasket

Og alt toppet seg med å bli kåret til årets unge trener av Norsk Fotballtrenerforening på cupfinaleseminaret på Ullevaal stadion, i forbindelse med Bodø/Glimt-Molde, lørdag.

Det hadde – mildt sagt – ikke Bjørn sett for seg, forteller han til Dagsavisen.

– Jeg ble veldig overrasket kan du trygt si! Jeg og noen gode venner hadde nemlig skulka denne «timen» for å ta oss en øl. Ingen av oss var jo aktuelle for noen priser uansett. Plutselig koker mobilen og de rundt bordet åpner en snap og snur den mot meg, det er en video av en fullsatt sal som sitter og klapper meg opp på scenen etter det som skal ha vært en rørende Frode Grytten-intro. Jeg var jo ikke i salen, så etter noen sekunders sjokk bryter vi ut i latter. Det blir stående igjen som et fint øyeblikk delt med gode venner, sier han lattermildt.

Og røper, uten å si noe mer:

– Senere på kvelden møtte jeg i tillegg trolig verdens vakreste menneske, men med cupsemifinaler og trenerpris er jeg redd jeg har brukt opp flyten min for i år. Så vi får se, skulle det lykkes trumfer det selvfølgelig alle sportslige prestasjoner i 2023!

Kjelsås-trenerne Eivind Kampen (t.h.), og assistenttrener Jørgen Bjørn. (Haakon Thon)

Hadde et enormt 2023

På spørsmål om hva han kan si om sitt 2023, sier han:

– Det har vært et surrealistisk år, egentlig. Vi gikk inn i sesongen med et stort generasjonsskifte og en spenning rundt hvor gode vi kunne bli. Bærebjelker som Lars Brotangen, Yaw Paintsil og Ole Erik Midtskogen var borte og typer som Rasmus Eggen Vinge, Victor Halvorsen og Ola Bjørnland måtte ta en enda større del av lederansvaret.

Vårsesongen var solid for Kjelsås sin del, og etter å ha slått ut Follo på straffer i 1. runde, startet det virkelige eventyret. Stabæk, Jerv, KFUM Oslo og Raufoss ble slått i tur og orden.

– Vinge som slår ut i full blomst, Halvorsen ut av skallet, tårene til Willumsen og lederskapet til Bjørnland. Jeg får gåsehud av å snakke om det nå! Verdens fineste folk. Så kom jo semifinalen som ble en slags bonus for oss, men også for hele Kjelsås og Fotball-Norge, sier han.

Kjelsås var det første laget fra nivå tre i en semifinale på 47 år, selv om de kom til kort mot Molde.

– Vi skapte øyeblikkene. Mulighetene. Håpet om finale levde til siste spark på ballen, men vi tapte. For ett bedre lag. Og i helgen var jeg på Ullevaal og så Molde slå Bodø/Glimt 1–0 og løfte kongepokalen. Det er surrealistisk at vi var en kamp unna.

Takker Kampen

– Hvem vil du takke?

– Det er vanskelig å trekke fram individer, men mentor og hovedtrener Eivind Kampen må selvfølgelig nevnes. Han har betydd alt. Det samme gjelder Kjelsås som klubb og ikke minst spillergruppa! Så må jeg også nevne kjernen min med fagfolk som jeg kan kalle både kollegaer og gode venner. Min lille fotballfamilie det her. For en gjeng! Jeg er ingenting uten dem.

Han er usikker på hvordan 2024 ser ut, og ber Dagsavisen ta kontakt igjen om en uke for mer info. Men om det ikke blir mer Kjelsås, sier han følgende om tiden i klubben:

– Sju år i Kjelsås! Det er en lang, varm og fargerik vei! Jeg er stolt av veldig mye og blitt glad i veldig mange. Kanskje mest stolt av måten vi hele veien har vært tro mot oss selv og hvem vi er, hva vi står for hva gjelder identitet, verdier og kultur. Vi er annerledes og vi har omfavna det. At vi hele tiden har klart å erstatte nøkkelspillere, at vi har fått opp lokale unggutter og sendt folk oppover i systemet er også utrolig stas, sier han og avslutter:

– I 2023 er jeg mest fornøyd med at vi etter semifinalen mot Molde var ordentlig skuffa. Fordi vi følte vi kunne bikka det vår vei. Kjelsås, ja Kjelsås, var skuffa for at vi ikke slo Molde og tok oss til cupfinale. Smak litt på den!

Fulle av lovord

Dagsavisen har også tatt kontakt med tre i og rundt Kjelsås for å høre hva de har å si om Bjørn – hovedtrener Eivind Kampen, Rasmus Eggen Vinge (nå Stabæk) og Jacob Blixt Flaten:

– «Bjørnen» er en veldig energisk og nysgjerrig fotballmann. En veldig sosial gutt, med skikkelig fine egenskaper når det kommer til å skape relasjoner og miljø. Ser man på kontaktnettet hans, så skulle man tro han hadde levd flere liv i fotballen allerede. I en liten klubb som Kjelsås må man bidra på veldig mange fronter, og der har Bjørnen vist en veldig allsidighet, sier Kampen og fortsetter:

– Særlig har han vært viktig i form av å holde klubben oppdatert på hva som rører seg i fotballen, og vært flink til å utfordre med nye impulser inn i et regime som til tider kan være litt for opptatt av kontinuitet. Vitebegjæret og allsidigheten gjør at jeg er helt overbevist om at Jørgen får et langt og innholdsrikt liv i fotballen, i svære roller, om han ønsker det. Han er godt foran skjema, og kan gå veldig mange veier. Måtte jeg satt penger, så hadde de blitt plassert på at han ender som sportssjef i en ordentlig toppklubb, sier Kampen.

– Jørgen har betydd helt sinnssykt mye for meg! Det var han som fanga meg opp i Nordstrand, og han var tydelig hele veien på hvor stor tro han hadde på meg. Han er en fantastisk trener og en fantastisk person, sier Eggen Vinge, som rykket ned med Stabæk.

– Bjørnen er en herlig fyr og type både på og utenfor banen. Han er ærlig med deg og forteller om du gjør noe bra samt om du gjør noe dårlig. Også er han flink på detaljer i store deler av spillet. Ting som har gjort meg til en bedre spiller i løpet av tiden i Kjelsås. Han har vært viktig for klubbens suksess ved at han er flink på detaljer som sagt og er god på analysere motstandere sammen med Eivind Kampen så vi vet hvordan motstandere spiller og flink med feedbacks til enkeltspillere, sier Flaten.

FAKTA

Kjelsås spiller i 2. divisjon, avdeling 2 i 2024:

Alta, Eidsvold Turn, Follo, Gjøvik/Lyn, Grorud, Junkeren, Kjelsås, Skeid, Stjørdals-Blink, Strindheim, Strømmen, Tromsdalen, Ullensaker/Kisa, Vålerenga 2. lag.

