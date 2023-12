Mener han fortjener plassen i VIFs midtforsvar: – Jeg skal jobbe hardt for det

Intility Arena (Dagsavisen): Historien om Aaron Kiil Olsens siste to år er litt spesiell. For i 2022 spilte han for et KFUM-lag som imponerte i 1. divisjon. Han var sentral da gjengen fra Ekeberg spilte seg til en fjerdeplass. VIF lot seg friste, og henta unggutten.

Denne sesongen skulle han dermed få måle krefter med angripere på landets øverste nivå, men det tok lang tid før han fikk særlig med spilletid for A-laget. Han starta sin første kamp i september, borte mot Bodø/Glimt, men det var ikke før i november at han ble fast inventar i startelleveren.

Med Kiil Olsen sentralt i stoppertrioen så VIF bedre ut enn på lenge, i nest siste seriekamp – borte mot HamKam. Suksessen fortsatte mot Tromsø, og i bortekampen mot KBK i kvaliken.

Men det hele endte altså til slutt med et nedrykk, da søndagens siste kvalikkamp – hjemme mot KBK – endte med tap.

Nå er han altså tilbake i 1. divisjon, mens gamleklubben skal spille i eliteserien. Akkurat det tenkte han lite på like etter søndagens kamp mot Kristiansund.

– At de (KFUM) rykka opp er for så vidt greit. Det har ikke så mye å si for meg nå. Det er det at vi rykka ned som er det dumme, svarte han kort.

Mener han fortjener stopperplassen

For Kiil Olsen liker best å se framover. Selv hadde han er brukbar mulighet i sesongens siste kamp, som han ikke scora på. Det er det også lite han får gjort med da vi møtte han like etter kampslutt.

– Jeg skulle gjerne ha scora da, men det blir dumt å tenke sånn også. Det er ikke noe jeg får gjort noe med, så får tenke på neste år nå, sier han.

Og er det en ting som er klart, er det at Kiil Olsen har vist seg en stopperplass verdig i løpet av de siste kampene denne sesongen. Han kan med andre ord bli en viktig brikke for VIF i 1. divisjon neste sesong – og det ønsker han.

– Ja, jeg ønsker jo det. Vi får se hva som skjer framover, men jeg skal jobbe hardt i vinter for å beholde den plassen, forteller han.

– Føler du at den plassen bør være din etter det du har prestert på tampen av sesongen?

– Hvis jeg gjør en god oppkjøring, som jeg vet jeg kommer til å gjøre, så mener jeg at jeg fortjener den plassen, slår han fast.

Vil spille VIF opp igjen

22-åringen forteller samtidig om en sesong som lenge var frustrerende for han sin del. Han har lagt ned desidert flest minutter for andrelaget, som altså spiller på nivået under det han briljerte på i 2022. I juni pådro han seg også et beinbrudd, som satt han ut av spill fram til midten av august.

– Det var tungt de første 7–8 månedene i Vålerenga, hvor jeg føler jeg er god nok, men ikke får bevist det. Så det var godt å få det på plass. Nå er det bare å få spilt så mye som mulig, sier han.

Nå virker han klar for å ta fatt på en ny sesong i 1. divisjon – der han kom fra – men denne gang med VIF.

– Det har jeg lyst til altså, konkluderer han kjapt med.

– Hva betyr dette nedrykket for VIF?

– Det betyr at vi skal rett opp igjen da. Vi skal gjøre det vi kan for å gå rett opp igjen.

Hvor mange i dagens tropp som kommer til å bli med ned er det foreløpig ingen som veit, men Kiil Olsen håper at han får med seg så mange som mulig på reisen.

– Nå har jeg ikke fått tatt den runden ennå, men jeg håper så mange som mulig blir, sier han, og legger til:

– Men det er ikke sikkert det blir sånn.

– Det ligger i det mentale

Naturlig nok var det ikke like enkelt å se framover etter det bitre nederlaget på Initilty, søndag kveld. Stopperen er klar på at det er det mentale som felte Vålerenga.

– Jeg syns vi løste hele kampen dårlig. I Kristiansund var vi så mange hakk over de. I dag er vi ikke klare når de kommer høyere i banen. De har ikke noe å tape, mens vi føler kanskje det, forteller han.

– Jeg har ikke noen god forklaring på det, men fotball er veldig mentalt – så det ligger i det mentale, legger han til.

