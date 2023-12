Geir Bakke: – Må nok ommøblere

For første gang siden 2001 skal VIF operere på landets nest øverste nivå. Etter kampen var Geir Bakke klar på at det fort kan skje en del endringer i klubben.

– Vi må kanskje ommøblere litte grann i stallen, og i trenerteamet. Du veit aldri. Nå har det liggi i lufta lenge at ting kunne ha skjedd. Det er jo en eier her som sier at han står bak uansett. Det er en trygghet i seg sjøl, sier Bakke til Dagsavisen.

– Bak klubben, eller deg?

– Bak klubben ja. Det er klubben han er eier for, han eier ikke meg, svarer Bakke, og drar litt på smilebåndet.

Motivert til å være med videre

La det likevel ikke være noen tvil. Det var en tynget og trist VIF-trener som møtte pressen etter kampslutt, der VIF til slutt rykka ned etter straffekonkurranse.

Til tross for at han hinter frampå om endringer i trenerteamet, er han klar på at prosjektet med å få VIF tilbake til eliteserien frister.

– Ja, for all del. Nå har jo dette akkurat skjedd da, så det å ha de dype tankene når følelsesregisteret i kropp og sjel er rasert er ikke alltid så lett, selv om dere forventer det da, svarer han.

Han forteller videre at han er motivert for å være med VIF ned i 1. divisjon.

– Ja, det er jeg. Selvfølgelig er jeg det, svarer han, og legger til:

– Så må man finne ut om omgivelsene er det også.

Skulle Geir Bakke fortsette som hovedtrener i Vålerenga må han samtidig belage seg på et lønnskutt på 20-25 prosent – det annonserte Vålerenga allerede mandag.

Det kommer til å bli hektiske dager, uker, og måneder på Valle framover. Tirsdag vil det være styremøte både i Vålerenga AS, og i Vålerenga Fotball Elite. Der vil Bakke også få sitt å si.

– En følelse av skamfullhet

Søndag kveld var det imidlertid det sportslige, og nedrykket alt dreide seg om. Hovedtreneren kjente på flere følelser i minuttene etter at nedrykket var klart.

– Mest ydmykelsen, og fornedringa. Det er det som er verst for de fleste som holder på med konkurranseidrett, tror jeg. Den vonde følelsen av at du ikke har fått det til. En viss følelse av skamfullhet. Det er en blanding av mye. Så syns man utrolig synd på masse mennesker som denne klubben betyr ekstremt mye for. Spillerne, de ansatte – alt. Det er under min ledelse at vi rykker ned, så du føler et ekstremt ansvar overfor veldig mange.

Kampen i seg selv ble en svak forestilling av VIF. Det overraska Bakke, som syns laget var på gang.

– Vi gjør en god prestasjon borte mot KBK. Så jeg trodde at vi var skikkelig på sporet, men i dag detter vi plutselig nedpå igjen. Vanskelig å si hvor det kommer fra, og hvorfor det blir sånn. Det har jeg ikke noe godt svar på. Man ser at vi flytter ballen for sakte, og ikke spiller med den autoriteten som vi gjorde for bare noen dager siden. Hvorfor det blir sånn er for meg et lite mysterium, forteller han, før han avslutter:

– Med det straffesparket de bommer på, og får ta på nytt ... Det virker nesten som det ikke var meninga at Vålerenga skulle holde seg i eliteserien i 2023.

Les mer om Vålerenga

Les mer om Oslo-fotballen