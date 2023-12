VIFs sportssjef: - Min verste opplevelse i fotball. Men VIF skal rett opp igjen med Bakke som trener

INTILITY ARENA (Dagsavisen): – Vi takler ikke anledningen. Vi har noe å forsvare og det klarer vi ikke. Jeg vet ikke hvorfor, sier Joacim Jonsson til Dagsavisen.

Han går rakrykket fra medie til medie i intervjusonen etter kampen og snakker på inn- og utpust at Vålerenga skal rett opp igjen.

– Det må vi, det er ingen diskusjon. Så må vi bygge et lag som klarer det, sier han.

– Med Geir Bakke som trener?

– Ja, det er helt klart.

Har investoren i ryggen

Men han innrømmer at spillerlogistikken blir annerledes. Økonomien blir annerledes. Men de har investor Tor Olav Trøim fortsatt med på laget.

Det langsiktige målet hans er at VIF står på egne, økonomiske bein i 2028. Nå ser ikke det så enkelt ut.

At mange utenfor klubben og også i Oslo godter seg over VIFs nedrykk, er Jonsson klar over. Det er en del av storklubblivet i Oslo. Men han har sett både norske og svenske toppklubber rykke ned for så å komme kraftig tilbake. Senest Brann, som tok sølv i år etter å ha spilt i OBOS-ligaen i fjor.

– Har du vært med på noe lignende?

– Ja det har jeg faktisk. Fredrikstad tok sølv i 2008, så forsterket vi laget og beholdt stammen og rykket likevel ned året etter. Men dette er tyngre, jeg må innrømme det. Nedrykk er brutalt, det er fryktelig, sier han om kampen Vålerenga ledet sammenlagt 2–0 til det gjensto et kvarter.

Sportssjef Joacim Jonsson hadde en blytung kveld. (Geir Olsen/NTB)

Fikk moment

Så kom baklengsmålene som ikke skulle komme.

Kristiansund fikk et voldsomt mentalt overtak og etter ganske sjanseløse ekstraomganger scoret Kristiansund på alle sine straffespark.

Det vil si, Brynjölfur Willumsson bommet å sin, men dommer Svein Oddvar Moen bestemte at straffen skulle tas på nytt.

Dermed ble Christian Borcgrevinks straffe den eneste som ikke gikk inn.

Etter kampen gikk spillerne bort til Klanen, som hadde en lang rekke av vakter mellom seg og spillerne.

Kaptein Stefan Strandberg måtte gi seg ved full tid, men møtte ikke mediene etter kampen.

– Blir han med ned i OBOS-ligaen?

– Stefan har kontrakt ut 2024 og vi forholder oss til det, avslutter Joacim Jonsson.





---

FAKTA

Kvalifisering til Eliteserien menn søndag, finale 2. kamp:

Vålerenga – Kristiansund 0–2 (0–0) e.o., sammenlagt 2–2 (straffer 4-5)

Intility Arena: 10.200 tilskuere.

Mål: 0–1 Mikkel Rakneberg (76), 0–2 Marius Broholm (82).

Straffer: Torgeir Børven 1-0, Benjamin Stokke 1-1, Henrik Bjørdal 2-1, Brynjólfur Willumsson 2-2, Mohamed Ofkir 3-2, Marius Broholm 3-3, Andrej Ilic 4-3, Dan Peter Ulvestad 4-4, Christian Borchgrevink (reddet), Christoffer Aasbak 4–5.

Dommer: Svein Oddvar Moen.

Gult kort: Stefan Strandberg, Henrik Bjørdal, Vålerenga, Sebastian Jarl, Mikkel Rakneberg, Kristiansund.

Vålerenga (3-4-2-1): Magnus Sjøeng (Jacob Storevik fra 111.) – Stefan Strandberg (Eneo Bitri fra 90.), Aaron Kiil Olsen, Fredrik Oldrup Jensen – Christian Borchgrevink, Petter Strand (Torgeir Børven fra 112.), Elias Hagen, Simen Juklerød (Mohamed Ofkir fra 85.) – Henrik Bjørdal, Daniel Håkans (Magnus Riisnæs fra 76.) – Andrej Ilic.

Kristiansund (4-3-3): Serigne Mor Mbaye – Snorre Strand Nilsen, Marius Olsen, Max Williamsen (Dan Peter Ulvestad fra 115.), Mikkel Rakneberg (Christoffer Aasbak fra 105.) – Jesper Isaksen (Heine Bruseth fra 63.), Sebastian Jarl, Brynjólfur Willumsson – Marius Broholm, Benjamin Stokke, Oskar Sivertsen (Torgil Gjertsen fra 82.).

Kristiansund rykker opp til Eliteserien, Vålerenga ned i 1. divisjon.

---

