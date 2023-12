Borchgrevink takker supporterne: – Det går ikke an å sette ord på kjærligheten

Intility arena (Dagsavisen): Etter 30 seriekamper, og to kvalikkamper måtte det til slutt straffesparkkonkurranse til for å avgjøre Vålerengas skjebne i 2023. Det endte med at spilleren som har vært lengst i troppen - Christian Dahle Borchgrevink - bomma, og VIF rykka ned.

Det femte straffesparket til VIF ble redda, og KBK sikret opprykket med å sette alle sine bak Jacob Storevik.

Forutenom gjestenes delegasjon på tribunen og banen var det helt stille på Initlity. For første gang denne sesongen.

Borchgrevink tok den lange veien, helt bort til Østblokka, der han ble møtt av en gjeng som svarte med å bryte stillheten - og navnet til 24-åringen runget.

– Det betyr alt det, sier han til Dagsavisen etter kampen.

– Den kjærligheten jeg har fått fra dem i hele år. Og også nå når du akkurat har rykka ned, og du har bomma på det avgjørende straffesparket ... det går ikke an å sette ord på det, fortsetter han med en brist i stemmen.

– Du føler deg til dels skyldig

Det er tydelig at nedrykket, og ikke minst straffebommen preger han.

Som en ordentlig Vålerenga-gutt er det tungt å svare på hvordan denne sesongen kunne ende i et nedrykk. Kjærligheten fra Klanen og VIF-folket er kanskje viktigere enn noen gang.

– Klart det. Faen, jeg har jo beskrevet det som et kjærlighetsforhold jeg. Jeg er vokst opp med den klubben her, og jeg elsker den klubben her. Jeg har vært supporter tidligere, nå spiller jeg - og så er du dessverre med på det bunnpunktet som det nedrykket her er. Det er klart at det er en av grunnen til at jeg er så glad i klubben som jeg er, svarer han.

Nå er han klar for å spille VIF tilbake i eliteserien.

– Klart det. Jeg alltid har motivasjon til å spille for den klubben her, men i hvert fall sånn situasjonen i klubben har vært i hele år, og er akkurat nå. Du føler deg jo til dels skyldig da, og det er brutalt, forklarer han.

– Så brutalt som du får det

Fire av fire straffer var satt kontrollert, og sikkert i mål fra både VIF og KBK da Borchgrevink steppet opp. Gjestenes keeper leste skuddet, og ble kampens store helt - Borchgrevink endte opp med å bli bildet på VIFs nedrykk.

– Det er brutalt. Det er et bunnpunkt rett og slett.

– Hva tenker du når du går fram, og skal skyte?

– Du går jo fram og med fullt fokus. Du prøver jo bare å isolere deg, og slå et bra straffespark, som man har gjort hundre ganger, og så er det så brutalt som du får det når du bommer.

Rakna på slutten

Borchgrevinks straffe er bare øyeblikket Vålerengas sesong koker ned til. Realiteten er at skylden kan fordeles på så mange flere, og at dette kunne vært avverget, og unngått for lengst. Det klarte de aldri.

Selv før sesongens aller siste kamp så det lyst ut for Vålerenga. Med en 2-0-seier i bagasjen fra det første møtet i Kristiansund, og deretter 74 målløse minutter på Initility arena, begynte man å tro at plassen var sikra. Så smalt det to ganger på seks minutter - kampen gikk til ekstraomganger - og til slutt straffesparkkonkurranse.

Hvordan kunne det skje?

– Vi skal gi kred til Kristiansund. Vi gjør en god kamp på onsdag, og vi ønsker å gå ut, og dominere på samme måte igjen. Så gjør de noen endringer vi sliter litt med. De er gode med ballen, og de beveger indreløperne breiere, og holder oss litt i sjakk. Vi greier ikke å løse det godt nok. Vi blir også litt stressa med ball, slik jeg ser det. Vi burde i større grad dominere, og så bør vi score i løpet av 120 minutter, oppsummerer han.

VIF er altså klare for 1. divisjon neste sesong. Borchgrevink virker å være klar for å være med å snu søndagens nedtur, til en opptur om ett år.

– Det er litt tidlig å svare på nå, for å være ærlig. Vi må summe oss litt, og komme oss over skuffelsen her nå. OBOS-ligaen 2024, og så har du sett historier tidligere der lag har kommet styrka ut av det.