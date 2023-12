Ny forsvarsspiller til Lyns damer

Vilde Asbøll har signert en treårskontrakt og tiltrer klubben på nyåret. Hun kommer på utgående kontrakt fra TIL 2020 som tapte for Avaldsnes i kvalifiseringen til Toppserien neste år. Trønderen har fortid i Rosenborg kvinners ungdomsavdeling og har spilt de siste to sesongene på nivå to for TIL 2020.

- Jeg tror dette blir veldig bra. Jeg er klar til å prøve noe nytt, i tillegg har jeg hørt at Lyn er en god utviklingsklubb. Jeg har alltid hatt et mål om å spille Toppserien og jeg føler dette er riktig tidspunkt, sier hun til klubbens egne hjemmesider.

Det er vinterens første spiller inn i Lyn som allerede har mistet hovedtrener Oddbjørn Sindland, og toppscorer Anna Aahjem. I tillegg er det ventet at Julie Jorde vil finne seg en ny klubb. Begge to av Lyns mest sentrale spillere var på utgående kontrakt.

