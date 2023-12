Ingen i VIF-miljøet tar Eliteserieplassen for gitt før søndag kveld litt før klokka 19. Målet er at 2–0 ledelsen over Kristiansund skal bli enda større når årets siste kamp er unnagjort.

– Jeg føler at jeg har gjentatt meg sjøl i hele høst, men nå har vi sett ut som et fotballag igjen i de siste kampene og nå angriper vi denne kampen som de forrige, sa VIF-trener Geir Bakke til Dagsavisen tidligere i uka.

Har sviktet hjemme

Amund Skiri kommer med sitt Kristiansund som enda større underdog enn sist. Men de skjønner jo hvor vrient det er å hente opp en tomålsledelse.

De vil prøve å utnytte vissheten om at Vålerenga har hatt en oppsiktsvekkende dårlig hjemmestatistikk med bare to seire på 15 seriekamper i år.

Men i det bildet hører det også med at de tok en sterk seier over Brann i kvartfinalen i cupen.

Østblokka feirer jul

VIF-supporterne nøler i hvert fall ikke.

Den massive supportertribunen Østblokka, som framstår som en vegg bak det ene målet, er utsolgt. Fredag ettermiddag var det solgt over 9000 billetter. Det betyr sannsynligvis enda en kamp med over 10.000 tilskuere i år.

– Vi har noen imponerende supportere. Vi har gitt dem mange nedturer i høst, men de har støttet oss hele veien, sier Geir Bakke.

Målet er å avslutte en vond og dramatisk sesong med jubel, glede og lettelse søndag kveld. Så kan 2024-sesongen starte på null igjen.

Den starter med treningsleire i Spania i januar og februar.

