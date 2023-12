Skiri: - Vi så noen svakheter vi må utnytte

Et ettmålstap hadde selvfølgelig vært innenfor rekkevidde å utligne, men situasjonen ble mye verre å håndtere da Simen Juklerød sendte VIF opp i en tomålsledelse rett før slutt. Kristiansund på angripe på Intility og de må score minst to mål for å få ekstraomganger.

Vinneren av dette oppgjøret sammenlagt spiller i Eliteserien i 2024.

– Vi har et ungt lag som har hatt en fin høst, men jeg er litt spent på hvordan de takler trykket på Intility. Det blir jo noe helt annet enn i Kristiansund, sa KBK-trener Amund Skiri til Dagsavisen før disse dobbeltoppgjørene.

VIF var klart best

For Vålerenga og deres supportere er veldig klare på at de ikke er i mål. Men etter tre solide kamper er det økt selvtillit rundt hele laget. I Kristiansund framsto Vålerenga rett og slett som et bedre lag enn Kristiansund.

Men Amund Skiris oppgave er å finne de detaljene som kan snu et vanskelig utgangspunkt.

– Og jeg så jo at det ble litt angstfylt i VIF-forsvaret da vi kom med mange folk. Vi var jo nær ved å lede kampen til pause, sa Skiri i intervjusonen etter kampen.

Skulle Kristiansund ta ledelsen søndag, er det full fyr på kjelen igjen.

Må fullføre

Treneren til Kristiansund har gode relasjoner til VIF-trener Geir Bakke. Sistnevnte var assistenttrener i VIF da Amund Skiri spilte for klubben som ble seriemester i 2005, Vålerengas siste seriemesterskap.

Geir Bakke har også en fortid fra Kristiansund, der han var hovedtrener i 2012 og 2013.

Nå forbereder han VIF-spillerne til full mobilisering i årets siste kamp. Statistikken som forteller om VIFs elendige hjemmestatistikk bruker han ikke tid på.

– Vi konsentrerer oss om kampene som kommer. Det viktigste nå er at vi har sett ut som et ekte fotballag i de siste kampene og vi har klart å få fokus over på prestasjoner og hva vi faktisk kan få til. Og vi burde fått til enda mere i Kristiansund ut fra alle de innleggssituasjoenen vi kom til, sier han.

Kampen på Intility spilles søndag klokka 17.00. Dagen før er det cupfinale på Ullevaal mellom Bodø/Glimt og Molde.





