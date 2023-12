Geir Bakke: - Nå er jeg litt gira

Det var lettelse og glede i den VIF-gjengen som gikk av kunstgresset på Nordmøre stadion onsdag kveld, men 2-0-ledelsen er bare et pauseresultat.

– Nå er jeg litt gira, men når jeg går inn bak den døra der skal vi ha all fokus på den andre kampen søndag. Vi er halvveis, men vi har gjort en sterk bortekamp igjen. Vi framstår som fryktløse og det er veldig godt å se, sa VIF-treneren til TV2 da onsdagens første av to kvalifiseringskamper var ferdigspilt.

Redder seg med ettmålstap

Nå må jobben fullføres på Intility søndag. Selv med ettmålstap er Vålerenga et eliteserielag i 2024.

– Jeg liker det vi har fått til, men vi må få enda mer ut av det. Vi har bøttevis av innlegg og cornere, men vi utnytter det for dårlig sier Bakke, som følte en stor lettese da Simen Juklerød økte til 2–0 til VIF rett før slutt.

– Vi har en defensiv trygghet nå og det gleder meg å se at de tre stopperne går så mye fram som de gjør. Stefan (Strandberg) har en mer velvillig kropp nå, og det synes, sier VIF-treneren.

Etter kampen gikk han bort til VIF-supporterne og takket for at de tok den lange turen. Samtidig ba han om lov til å ta spillerne kjapt inn i garderoben slik at de ikke ble sjuke.

Svaret tilbake var et massivt brøl.

VIF-kaptein Stefan Strandberg (i midten) jubler foran sine egne supportere på Nordmøre stadion. (Terje Pedersen /NTB)

Enda større favoritter

Kristiansund-trener Amund Skiri innser at Vålerenga er enda større favoritter nå foran returkampen.

– Ja, mest sannsynlig spiller jo Vålerenga i Eliteserien neste år. Men jeg ser en viss frykt når vi får satt press på dem. Så vi skal gå til kampen på Intility med glede og tro, og lære litt av det vi opplevde her, sier Skiri til TV2.

– Vi dominerer kampen på en helt annen måte enn tidligere i år. Men vi er ikke i mål. Nå må vi bygge oss opp til returkampen, sier Christian Borchgrevink.

Returkampen spilles på Intility Arena søndag klokka 17.00. Hvis Vålerenga vinner, spiller uavgjort eller taper med ett mål, spiller de i samme divisjon som KFUM Oslo neste år.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen