Skiri har gjort som Bakke: - Endringer måtte til

For dem som var på Vålerengas kick-off til Eliteserien foran 2017-sesongen vil huske en offensiv Amund Skiri fremst på scenen med kassegitar. Han var assistenten til Ronny Deila og skulle skape nytt liv i Vålerenga.

Det endte med 8. plass i ligaen og kun en sesong i trenerjobben der.

Nå skal han opp som trener for Kristiansund mot Vålerenga i to kvalifiseringskamper (onsdag og søndag) for å ta den siste plassen i neste års eliteserie.

Gullsesongen i Vålerenga i 2005 glemmer 45-åringen aldri. Han ble hentet før sesongen og gjorde jobben som defensiv midtbanespiller. Assistrener i Vålerenga da het Geir Bakke. Nå er han hovedtrener samme sted.

Samme historie

– Geir er en trener jeg har veldig stor respekt for. Det er interessant å se hva han har fått til i klubbene han har vært i siden, sier Amund Skiri til Dagsavisen.

Og både Skiri og Bakke har en felles historie denne sesongen. Ingen av dem ante i vår at de skulle ende opp som hovedtrenere i Kristiansund og Vålerenga. Da het sjefene Christian Michelsen og Dag-Eilev Fagermo.

Begge har overtatt to lag i motbakke, begge kom fra erkerivalene Aalesund og Lillestrøm.

Men bakteppet var annerledes. Skiri fikk seg en lang sommerferie etter den turbulente avskjeden med Aalesund (som han er cupmester med), mens Geir Bakke sjokkerte Fotball-Norge med sitt klubbskifte fra den ene dagen til den andre.

Byttet spillestil

Begge har endret spillestil i klubben de kom til. For Kristiansund har det gitt et stort løft og har sendt dem til denne opprykksfinalen som det mestscorende laget i OBOS-ligaen.

Vålerenga har opplevd motgang i hele høst, men har levert to av sine beste prestasjoner i de to siste kampene mot HamKam (2–0) og Tromsø (1-1).

– Hvilke knapper har du trykket på, Skiri?

– Vi har lagt om fra 3-5-2 til en vanligere 4-3-3, men oftere i 4-5-1 i praksis. Det betyr at noen spillere har fått nye roller og mange har fått en ny gnist, sier han.





Fascirende duell mellom Martin Andersen (da for Brann) og Amund Skiri (VIF) i 2005. (Morten Holm/NTB)

Endret motsatt vei

Det pussige er at VIF og Bakke har valgt motsatt. Fra 4-3-3 til 3-5-2.

– Og endringen har hjulpet tidligere VIF-spiss Benjamin Stokke?

– Han scoret mange mål før jeg kom hit, men han endte jo opp som toppscorer i OBOS-ligaen (16 mål), men oftere da som enslig spiss i høst. Men så har vi mange hardtarbeidende unggutter bak ham som har spilt på seg mye selvtillit i høst.

– Og dere legger det mentale presset på Vålerenga?

– Det skjer jo nesten automatisk når det handler om VIF. De skal jo ikke rykke ned. Ja, vi møter disse kampene med lave skuldre, avslutter Amund Skiri.

Kristiansund spilte en enda kaldere kamp enn Vålerenga da de slo Kongsvinger 4–2 på Gjemselund søndag. Det er sjelden å se fotballspillere med votter og luer.

På Nordmøre stadion blir det betydelig mildere onsdag kveld, det er meldt null grader ved kampstart.

---

FAKTA

Slik spilles kampene om den siste plassen i Eliteserien 2024:

Onsdag 19.00: Kristiansund – VIF (Nordmøre stadion)

Søndag 17.00: VIF – Kristiansund (Intility Arena).

Vinneren sammenlagt får plassen. Ved uavgjort sammenlagt etter andre kamp blir det ekstraomganger og eventuelt straffesparkkonkurranse. Bortemålsregelen er fjernet.

---

