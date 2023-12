Slik spilles VIF-kampene mot Kristiansund

Første oppgjør spilles på Nordmøre stadion i Kristiansund onsdag kveld klokka 19.00, mens den avgjørende returkampen spilles kommende søndag klokka 17.00 på Intility.

– Vi skal være godt rustet. At det ville bli to kamper til har vi selvsagt tatt høyde for, sier VIF-trener Geir Bakke til Dagsavisen.

Kristiansund kom til denne opprykksfinalen etter en sterk 4–2 seier over Kongsvinger på Gjemselund søndag. Der var det enda kaldere enn da Vålerenga og Tromsø spilte 1-1 på Intility senere søndag. I runden før slo de ut Bryne etter straffesparkkonkurranse.

Kristiansund endte på 4. plass i OBOS-ligaen etter nedrykket i fjor og har hatt en sterk høst etter at tidligere VIF-spiller Amund Skiri overtok trenerjobben. Skiri ble seriemester med Vålerenga i 2005 og var senere assistenttrener i VIF i et år under Kjetil Rekdal.

Med seg på laget har han tidligere VIF-spiss Benjamin Stokke, som spilte i Vålerenga sist i 2020. Han scoret tre mål i Eliteserien for VIF den sesongen.

I år ble han toppscorer i OBOS-ligaen med 16 mål.

Kristiansund var laget som endte med flest scoringer i OBOS-ligaen, 56 mål.

Vålerenga reddet kvalifiseringen ved å slå HamKam 2-0 og spille 1-1 mot Tromsø i de to siste kampene. Seier mot Tromsø hadde ikke gjort noen forskjell i tabellplassering.

Det er første gang siden 2003 Vålerenga må ut i kvalifisering.

[ Spillerbørsen VIF - Tromsø ]





---

FAKTA

Kvalifisering til Eliteserien 2024:

Onsdag 6. desember 19.00: Kristiansund – VIF, Nordmøre stadion.

Søndag 10. desember 17.00: VIF – Kristiansund, Intility Arena.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen