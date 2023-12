Lettelse i Vålerenga før kvalikkampene: – Vi skal være godt rustet

INTILITY ARENA (Dagsavisen): – Men det er ingen god grunn til å feire en kvalikplass, sier Geir Bakke i intervjusonen etter kampen.

Riktignok med et smil om munnen, for han var lettet over utfallet av den siste serierunden, samtidig som han var fornøyd med prestasjonen.

– Dette burde vi jo vunnet med mange mål, sier han til Dagsavisen. Det var mye energi, guts og vilje i laget. Etter pause kjørte de tidvis over Tromsø, ligaens beste bortelag, og skapte store sjanser. Andrej Ilics scoring ble nok en gang helt avgjørende. Dagsavisen ønsket en kommentar etter kampen, men serberen var helt usynlig i gangene etter kamp.

– Glad VIF ikke rykket ned

Andre veien kom det ikke så mye trøbbel.

– Vi slipper dem knapt til en sjanse hele kampen. Jeg er stolt og glad over prestasjonen. Mange i media vel sikkert skrevet sakene sine ferdig om hvordan dette kom til å gå, sier Bakke.

Det smalt fra tidligere Skeid-spiller Jakob Napoleon Romsaas to minutter på overtid. Det gjorde de siste fire minuttene av overtiden spennende, men Vålerenga red av stormen. Målscoreren hadde blandede følelser om resultatet.

– Jeg er egentlig litt glad for at Vålerenga ikke rykket ned her og nå. Jeg har mange kompiser i dette laget og det er en veldig flott arena å spille på. Vi trenger dem i Eliteserien, sier Romsaas til Dagsavisen.

To kamper mot Kristiansund

Sandefjord slo Lillestrøm og Haugesund slo Stabæk. Derfor spilte ikke Tromsø-målet noen stor rolle for Vålerenga ville havnet på kvalik også med seier. – Vi kommuniserte ingenting om de andre kampene før vi slapp inn, sier Bakke.

Nå venter to kamper mot Kristiansund onsdag og søndag.

– Jeg syns vi ser solide ut og skal dra til Kristiansund som et godt rustet lag. Nå slapp vi inn på slutten, ellers hadde vi gått tre kamper uten baklengs. Det skjedde noe på Hamar må jeg si. Det er en vilje og tro på at det går, men det blir naturligvis tøft, sier Bakke.

Christian Borchgrevink tillot seg også å dra på smilebåndet i intervjusonen. Han fortalte om en flammende tale fra kaptein Stefan Strandberg før kampen, men ville ikke gå inn på detaljene.

– Det var personlige ting han dro fram. Han prøvde å ufarliggjøre situasjonen, og lyktes. Jeg syns vi klarte å slippe ned skuldrene og spille med en ro i dag. Det tar vi med oss inn i kampene mot Kristiansund, sier Borchgrevink.

Stefan Strandberg selv var som vanlig ikke tilgjengelig for intervju. Hele laget tok med seg pizza og skal restituere, for sesongen er nå forlenget med to kamper.

