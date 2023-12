Dette er VIF-børsen etter Vålerengas seier over Tromsø som sikret kvalik

MAGNUS SJØENG – 5. Slet mest med å holde varmen før pause, men tok de få innleggene som kom. Måtte heller ikke så mye i aksjon etter pause, før han måtte kapitulere på overtid.

FREDRIK OLDRUP JENSEN – 6. God kontroll i forsvar, og prøvde seg på en del forsøk i bakrom. Hadde den avgjørende stussen på Vålerengas første mål, som gjorde at TIL-keeperen ga retur til Ilic. Nøytraliserte Tromsø-angrepet i stor grad sammen med stopperkollegene etter pause, og klarte å ro i land poenget.

AARON KIIL OLSEN – 6. Stort sett god kontroll bakover første omgang. Fikk en mulighet på volley ti minutter før pause, men lot ikke ballen droppe langt nok ned slik at skuddet gikk over. Nøytraliserte Tromsø-angrepet sammen med stopperkollegene etter pause.

STEFAN STRANDBERG – 6. Et par halvfarlige klareringer i åpningskvarteret, men gikk i dueller og var tent også i dag. Kjeftet på både den ene og den andre og fyrte opp lagkameratene. Nøytraliserte Tromsø-angrepet i stor grad sammen med stopperkollegene etter pause, og klarte å ro i land poenget.

SIMEN JUKLERØD – 5. Angrepsvillig fra sin vingback, men hadde litt for dårlig kvalitet på avleveringene. Både i åpent spill og på dødballene. Gjorde sine defensive plikter bra.

ELIAS HAGEN – 5. Lå godt i rammen og forflytta seg fra side til side i Vålerengas forsvarsspill. Fikk en god skuddmulighet fra like utenfor 16-meteren like etter pausen, men fikk ikke dreis på skuddet.

PETTER STRAND – 7. Løp konstant for å bryte opp Tromsøs pasningsspill, og var flink til å justere presshøyden som gjorde at han fikk til et par brudd. Så også like etter pause, da han presset TIL-keeperen før Håkans store mulighet. Godt innlegg til Ilic like etter timen spilt. Utrolig viktig i presspillet, og satte tonen for VIFs innsats.

HENRIK BJØRDAL – 6. Gikk som vanlig på mange av sine gode løp i bakrom, og ble meid kraftig ned av Tromsø-keeperen helt i starten av kampen. Veldig positiv og skapende etter pausen, da han var involvert i mye. Løp enormt mye.

MAGNUS BECH RIISNÆS – 5. Litt uvenn med ballen i starten, og spilte veldig på det trygge da han ble presset. Klart mest opptatt av det defensive før pause, men mer offensiv etter hvilen. Slo corneren som førte til Vålerengas første mål. Ut tolv minutter før slutt.

DANIEL HÅKANS – 6. Mye defensivt arbeid på Håkans, men også et par gode raid om enn med varierende kvalitet på avleveringene. Hadde skuddet som traff hånda til Psyche, som dommer ikke dømte på.

ANDREJ ILIC – 7. Lite involvert før pause også mot Tromsø, som han var mot HamKam. Men som mot HamKam scoret han det avgjørende målet, og gjorde akkurat det han ble hentet for. God mulighet like over timen spilt, da han headet mot stolpen og bare en glimrende redning av TIL-keeperen stoppet han. Fikk målet sitt minuttet senere på corneren, da han knuste til i en hodeduell og scoret på bakerste stolpe.

Christian Borchgrevink spilte for lite til å bli vurdert.