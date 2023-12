VIF-keeperen om alle Tromsø-kameratene: - De har bygget noe sammen

For selv om Jakob Napoleon Romsaas er to år yngre enn Magnus Sjøeng, spilte de guttefotball sammen i Skeid.

– Jeg husker de årene veldig godt. Vi hadde mange kamper og turneringer sammen. Jakob markerte seg tidlig som spiss, sier Magnus Sjøeng til Dagsavisen.

Det gjorde også Magnus Sjøeng som keeper. Ingen av dem snakket mye om Eliteserien da, men søndag spiller Tromsø og Romsaas for sølv og Magnus Sjøeng skal hindre nedrykk for VIF.

Hvis Jakob Romsaas skulle bli matchvinner mot Magnus Sjøeng.....?

Da har vi en god og tabloid historie.

Men Romsaas har opplevd måltørke i høst og har ikke scoret siden 3. september. Denne kampen spilles 3. desember....

Det er langt fra sikkert han starter.

Jakob Napoleon Romsaas har bare spilt i Skeid før han gikk til Tromsø foran denne sesongen. (Jonas Bucher)

– Vi melder litt til hverandre av og til og jeg møtte ham jo på siste samling med U21-landslaget. Jakob er en morsom spiller, sier Sjøeng.

Spillerne skjermes

Denne uka har VIF-spillerne skjermet seg fra mediene de siste dagene inn mot kampen, men Sjøeng stilte gladelig opp onsdag.

Samme strategi er det også i Tromsø. Dagsavisens henvendelse til Romsaas, ble høflig, men bestemt avvist av medieavdelingen til Tromsø IL.

Men tidligere har Romsaas fortalt oss hvor morsomt han hadde det i Skeid, den eneste klubben han har vært i før han ble hentet av Tromsø etter fjorårssesongen.

Han debuterte i kampen mot Brann 23. juli og fikk beskjed under oppvarmingen at han måtte starte. Etter seks minutter satte han 1–0 før han scoret ett til i en kamp Tromsø vant 3–1. Det er nettopp Brann som kan ta sølvet fra dem søndag kveld.

Nå skal sesongen 2023 avsluttes og det er nesten like store overraskelser at Tromsø kjemper om sølv og at Vålerenga kan rykke ned.

Sakarias Opsahl har vært helt sentral i Tromsøs framganger de to siste sesongene. (Rune Stoltz Bertinussen/NTB)

– Nei, det var vel ikke det vi så for oss før sesongen. Spiller for spiller er det vel ikke stor forskjell på lagene. Men Tromsø har vist hva som er mulig å få til når samspillet fungerer.

– Er du overrasket?

– Det er jo litt rart at jeg kjenner så mange av dem, men er ikke så veldig overrasket. De har fått til en måte å jobbe sammen på. De står fram som et lag, sier Sjøeng.

Av andre spillere han kjenner er Sakarias Opsahl, som var i Vålerenga til mai 2021.

Han fikk ikke plass i Vålerengas førsteellever, han ble hentet til Tromsø der han i år beskrives som en av lagets nøkkelspillere. Han har spilt 27 av Tromsøs 29 seriekamper.

– Jeg hospiterte med A-laget i den tida (Kristoffer Klaesson og Kjetil Haug var VIFs to keepere) så jeg husker han fra mange treninger. Dessuten kjenner jeg jo også broren hans (Oskar), som også gikk til Tromsø, sier Sjøeng.

NRKs Gunnar Grindstein har fulgt Tromsø tett de siste årene og understreker Sakarias Opsahls betydning for lagets suksess.

– Samspillet mellom han og Ruben Yttergård Jenssen er Tromsøs kjerne. I fjor spilte Opsahl samtlige 30 kamper. Han har vært en stor suksess for Tromsø, sier Grindstein til Dagsavisen.

Oskar Opsahl har i motsetning til broren vært sterkt rammet av skader og har bare en kamp for Tromsøs 2. lag i år.

Skjuler svakhetene

Også Yaw Paintsil (Kjelsås) og Dadi Dodou Gaye (KFUM Oslo) er andre Oslospillere i Tromsø. Paintsil har scoret fem mål, mens Gaye kun har sluppet til som innbytter i noen sluttminutter.

– Også Lasse Nordås er en god kamerat der, sier Sjøeng. Nordås kom til Tromsø fra Lillestrøm.

– Hva er det de har fått til der oppe, som VIF ikke har klart?

– I fotball er det mulighet for alle, det handler om å bruke hverandres styrker og skjule svakhetene. Det har vel både Bodø/Glimt (allerede seriemester) og Tromsø fått til, sier Sjøeng.

Eliteserien i fotball 2023: Tromsø-Sandefjord (1-0) Yaw Paintsil gikk fra Kjelsås til Tromsø. Der har han scoret fem mål. (Rune Stoltz Bertinussen/NTB)

Men når vi penser over på søndagens kamp, må Vålerenga få til det samspillet Tromsø har klart.

Det er Eliteseriens beste bortelag (sammen med Glimt) som møter ligaens svakeste hjemmelag. Men den statistikken skal ikke få bestemme kamputfallet, mener VIF-trener Geir Bakke.

– Det er det som er fint med fotball. Historien har ikke så mye å si, det er neste kamp som gjelder, sier en rimelig avslappet Bakke til Dagsavisen.

Liker kulda

Det er meldt minus 10, følt kulde kan bli betydelig kaldere.

– For meg er det bedre å fryse enn å ha det for varmt. Poenget er å være skjerpet. Og det er enkelt, sier Magnus Sjøeng.

– Noen blir stresset av situasjonen dere er i, andre gleder seg. Hvor på skalaen er du?

– Det er jo kult å spille de viktige kampene. Og dette er en slik en. Nei, dette må vi glede oss til, avslutter VIF-keeperen som vet han bør holde nullen søndag hvis Vålerenga skal overleve. Og det har han faktisk gjort i de to siste kampene.

Alle alternativene om hva som kan skje og hva som skal til i sluttminuttene, kan han ikke forholde seg så mye til. Hans fokus er at ingen baller skal forbi ham.

– Det er kanskje morsommere å være journalist enn spiller akkurat i sluttminuttene der. Dere har jo helt bildet, avslutter Sjøeng, som har avklart noen vesentlige spørsmål litt før klokka 19.00 søndag kveld:

Er sesongen over? I så fall, hvilken divisjon spiller Vålerenga i i 2024? Og hvis sesongen ikke er over: Hvem kan vente i en kvalifisering? Men det siste spørsmålet må han i så fall vente enda en uke på.

[ Og lørdag kan Lyn rykke opp i OBOS-ligaen ]





FAKTA

Oslo-spillere i Tromsø:

Sakarias Opsahl (Vålerenga), Jakob Napoleon Romsaas (Skeid), Yaw Paintsil (Kjelsås), Dadi Dodou Gaye (KFUM Oslo).

I tillegg harr Chirstophe Psyche spilt for Oslo City i 2010, Simon Thomas for KFUM Oslo i 2019 og 2020.

