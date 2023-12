Ingen Eliteserie-kontrakt på Blixt Flaten som er ferdig i Kjelsås: – Skuffet

Blixt Flaten, som tidligere har vært i Vålerenga og de siste årene i Kjelsås, trente med Odd i store deler av november. Han spilte også en treningskamp for Odd mot nettopp VIF i midten av november og gjorde en god figur på midtbanen i 2. omgang i treningskampen.

– Vi er interesserte, men vi må bli enda mer kjent med ham. Vi har likt det vi har sett av Jacob, sa trener Pål Arne Johansen til Dagsavisen etter treningskampen.

Fredag etter trening skulle Blixt Flaten inn i møte med sportssjef Morten Rønningen, trener Pål Arne Johansen og spillerlogistikkansvarlig Sebastian Nilsen.

– Følelsen på vei inn i møtet var at jeg trodde de skulle komme med et tilbud, siden de har vært positive hele veien. De har gitt gode tilbakemeldinger og har sagt at de har likt meg både som person og spiller, og at de trenger en venstrebent playmaker.

Les flere saker om Kjelsås

– Kjip beskjed

Han fortsetter:

– De startet med å si at de var veldig fornøyde med oppholdet mitt, før de sa at de ikke har fått helt kontroll på situasjonen med andre spillere. De måtte ha respekt for det på nåværende tidspunkt, og derfor kunne de ikke komme med noen tilbud akkurat nå eller i nærmeste fremtid, sier midtbanespilleren.

– Hva tenker du om det?

– Man må ha respekt for det, men jeg hadde håpet på et annet utfall. Det var en kjip beskjed, men jeg får ikke gjort noe med den situasjonen nå. De sa at ting kan endre seg og at de skulle gi beskjed, men jeg skal ikke trene mer med dem nå. De har ferie etter siste seriekamp på søndag, forteller 21-åringen.

[ Kjelsås-spilleren imponerte for Odd: – Vi er interesserte ]

– Fortsatt aktuell

Trener Pål Arne «Paco» Johansen forklarer valget og begrunnelsen:

– Jacob har gjort et veldig godt inntrykk, men det er totalen i spillerlogistikken det handler om. Per nå har vi 22 spillere på kontrakt, og det er det vi skal ha, så akkurat nå har vi ingen ledig plass å tilby. Det har vært dialog rundt ulike spillere og agenter, men det er der vi står akkurat nå. Det betyr ikke at vi ikke skal ha noen nye inn, men vi hadde ikke mulighet til å tilby Jacob kontrakt akkurat nå. Men han er fortsatt aktuell, sier treneren til Dagsavisen.

– Hvordan har de to siste ukene vært, etter treningskampen mot VIF?

– Han har vært god. Det var planlagt trening i to uker, men vi valgte å invitere han til en tredje uke. Det har vært en veldig god leveranse. Jeg ser at han er klar for et høyere nivå enn PostNord. sier Paco.

[ Kjelsås avslutta sesongen med én seier på siste 13 ]

Ferdig i Kjelsås

Blixt Flaten ligger ikke på latsiden, selv om det ikke ble kontrakt med Kjelsås denne gangen.

– Planen for meg fremover nå er å håpe å få på plass noe så fort som mulig, for jeg vil jo vite hva jeg skal neste år, sier den tidligere Kjelsås-spilleren som er klinkende klar på én ting:

– Det er helt sikkert at jeg ikke er i Kjelsås neste år. Jeg har hatt en veldig fin tid i klubben og har ingenting vondt å si, men jeg har ambisjoner med fotballen. Jeg vil komme så langt som mulig og spille på høyest mulig nivå. Jeg er 21 år, så jeg føler at tiden er inne for å ta et nytt steg, forteller han.

Dagsavisen erfarer at andre klubber i Eliteserien, samt toppklubber i OBOS-ligaen, har snust på 2001-modellen.

– Jeg tror det er mulig å få kontrakt uten å dra på prøvespill. De har jo alt av videoklipp på meg, og de vet at jeg har gjort en god figur hos Odd den siste tiden. Da kommer det ofte mange andre på banen. Jeg skal sette meg ned med Kjetil (Wæhler, agent) fredag kveld for å finne ut av hva som skjer videre i desember, avslutter Jacob Blixt Flaten.

[ Kampen forlenger med Kjelsås: – Nå er det mye energi her ]