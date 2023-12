Da Geir Bakke (og noen andre) reddet Vålerenga fra stupet

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vi spoler drøyt 20 år tilbake i tid og stopper ved den kampen som ligner mest på søndagens skjebnekamp mot Tromsø.

Den avgjørende kvalifiseringskampen mot Sandefjord som måtte vinnes for at Vålerenga skulle holde seg på øverste nivå. Kjetil Rekdal var spillende trener. Assistenten het Geir Bakke og ledet laget fra benken i hysteriske tilstander inne i et fullstappet Vallhall.

– Det var jo en kamp som vi måtte ut og vinne. Vi hadde spilt 0–0 borte. Så det er et ganske likt utgangspunkt som vi har nå. Det kan hende kun seier er godt nok søndag også selv om det er noen andre scenarioer denne gang. Men jeg husker vi kjente litt på det, sier Geir Bakke til Dagsavisen.

Bak Nordlies rygg

Den gangen var han 34 år og i startfasen av sin trenerkarriere.

Tom Nordlie, som var trener Vålerenga sist rykket ned i 2000, var trener for Sandefjord i 2003. Da kunne han sende VIF ned.

Returkampen skulle egentlig vært spilt på Ullevaal stadion, men uten at Tom Nordlie ble informert ble lederne i de to klubbene enige om å flytte den innendørs til Vallhall.

Han ble mildt sagt rasende. Men er i stand til å le av det i dag.

– Da veide jeg vel 130 kilo og da jeg kom inn i hallen spilte de Ole Ivars-låten “Nei, så tjukk du er blitt”. Jeg dro opp genseren og satte ut magan, sier Tom Nordlie, som ikke har glemt alle dommeravgjørelsene som i dagens VAR-verden antakelig hadde betydd overlevelse.

– Landets beste dommere hadde reist på seminar på danskebåten, sier han.

– De hadde også solgt Jørgen Jalland til Vålerenga den sommeren for 400.000 kroner imot min vilje, forteller Nordlie.

Jalland, som tidligere i år ønsket å bli ny styreleder i VIF Fotball Elite, spilte selvsagt kampen og var en viktig bidragsyter.

Sirkus i Vallhall i 2003: Tom Nordlie (t.h.) i diskusjon med tidligere VIF-investor Øystein Stray Spetalen. Jan Åge Fjørtoft bak til høyre og Lars Bohinen bak Nordlie. (Arash A. Nejad/NTB)

Rekdal ble avgjørende

Kjetil Rekdal var spillende VIF-trener, men fikk en helt avgjørende rolle ute på banen. Han utlignet til 1–1 på et flott frispark i en første omgang som endte 3–3.

Etter pause fikk Sandefjord annullert en scoring, en svært omstridt avgjørelse av dommer Jonny Ditlefsen. David Hanssen sendte VIF opp i 4–3 og da Sandefjord presset på for utligning og avansement (bortemål talte dobbelt), kontret Jonny Krogstad inn 5–3 for VIF.

– Også det var frispark imot i forkant, gliser Tom Nordlie 20 år etterpå.

TV2 har laget et eget TV-program om hendelsen i serien Årets kamp og bildet av den gråtende duoen Kjetil Siem og Kjetil Rekdal etter kampen ble et historisk øyeblikk.

Rekdal sa etterpå at det var den største opplevelsen i karrieren, inkludert straffesparket han satte mot Brasil i VM i 1998.

– Ja, han startet den kampen. Og han scoret på det frisparket fra langt hold, sier Geir Bakke som hadde Petter Myhre med seg på VIF-benken. Senere ble de trenere sammen i Lillestrøm.

VIF Kjetil Rekdal og Geir Bakke fortsatte som VIF-trenere. Bildet er fra 2004. (Bjørn Sigurdsøn/NTB)

Alt kan skje

– Vi jobba med ulike scenarioer foran den kampen, som vi hadde trent på. Hva hvis vi måtte score i sluttminuttene? Hva hvis vi bare måtte unngå å slippe inn mål? Det kan jo bli slik mot Tromsø på søndag også. Det gikk jo bra den gangen …, sier Geir Bakke, som er forberedt på maksimalt sirkus, men i kanskje 20 grader kaldere vær enn det var i 2003.

Han tar det som et godt omen at vi nevner episoden.

Men selv om plassen ble reddet, var klubben i økonomisk krise da dette skjedde:

Vi sakser fra Vålerengas egen historiefortelling:

“Like etter kampslutt fikk publikum over høyttalerne melding om at ASA´et opphørte. Skipsreder John Fredriksen og Co tok med seg gjeld på 32 millioner + renter, og gikk ut av Vålerenga. Klubben sto nå på egne bein og måtte skaffe 6 millioner for videre drift. Klanen påtok seg å skaffe 2 millioner som måtte være i havn før 2. desember for at laget skulle få fornyet profflisens. I motsatt fall ville det bli degradering til 2. divisjon. Kronerullingen var i gang. Klubben og Klanen gjorde en kjempejobb på rekordtid og Vålerenga fikk sin godkjennelse av NFF.

Geir Bakke husker kampen i Vallhall for 20 år siden godt. Men nå må de spille utendørs, (Pål Karstensen)

– Vi er helt stumme av begeistring. Dette må være det nærmeste man kommer en folkereisning for VIF. Det virker som hele landet har ofret seg for klubben, fortalte daglig leder Elin Horn til Dagsavisen. – Folk har gitt av hjertens lyst, og vi har klart målsettingen, strålte hun. 5 millioner kroner har alle innsamlingsaksjonene gitt – i tillegg til garantien fra Klanen om 2 millioner kroner. Det var ikke lenge etter dette at vår nåværende investor, Tor Olav Trøim, kom på banen sterkere og sterkere.”

Det hører med til historien at klubben de tre påfølgende årene tok sølv, gull og bronse i det som da het Tippeligaen.

Og vi kan legge til at Tor Olav Trøim den dag i dag er Vålerengas økonomiske livbøye med garanti om å holde ut til 2028. Og det gjelder også ved et nedrykk.

Søndag kan Vålerenga i teorien klare seg med både seier, uavgjort og tap. Men selv med seier kan de risikere kvalifisering.

Men ikke mot Sandefjord denne gangen.

---

FAKTA

Siste serierunde spilles slik søndag klokka 17.00:

Bodø/Glimt – Sarpsborg, Haugesund – Stabæk, Molde – HamKam, Odd – Aalesund, Sandefjord – Lillestrøm, Strømsgodset – Brann, Viking – Rosenborg, Vålerenga – Tromsø.

---

