Mimmi Löfwenius pådro seg ny alvorlig kneskade – ute i ett år

Löfwenius ble fraktet til sykehus etter smellen i første omgang i NM-finalen mot Rosenborg lørdag. Klubben kom i etterkant med en pressemelding der de bekreftet at det dreide seg om en kneskade, og at hun skulle til nærmere utredning.

Mandag kveld var Löfwenius gjennom MR-undersøkelse. Den bekreftet det man fryktet.

Spissen har pådratt seg en alvorlig kneskade med skade på blant annet korsbånd. Det gjør at hun uteblir fra fotballbanen i minst ett år.

VIF opplyser at Løfwenius skal opereres i løpet av desember og vil bli ivaretatt av Vålerengas medisinske apparat.

– Sykt kjipt

– Det er helt sykt kjipt, ikke så mye mer å si enn det. Nå ønsker jeg først og fremst å fokusere på rehabiliteringen, å bli bra, så får alt det andre komme senere. Jeg skal støtte laget med hele mitt hjerte og sjel fra sidelinja i tiden fremover, sier 29-åringen.

Sportslig leder Steinar Pedersen forteller at spissen vil bli savnet på banen:

– Klubben står bak Mimmi og skal støtte henne 100 prosent gjennom dette. Det er selvfølgelig veldig kjedelig at noe slik skulle skje. Mimmi er en fantastisk person å ha i spillergruppa og vil bli savnet på banen, vi vet hun kommer til å bidra positivt for Vålerenga til tross for skaden, sier han.

Svenskfødte Löfwenius røk korsbåndet i fjor. Hun gjorde i sommer overgang fra LSK Kvinner til rivalen Vålerenga og har vært en viktig brikke der.

Landslagsdebut

Det resulterte i at hun nylig fikk sin landslagsdebut for Norge. Nå må landslaget klare seg uten henne i de avgjørende nasjonsligakampene om kort tid.

Søndag ble det klart at Rosenborgs Anna Jøsendal erstatter Löfwenius i den norske troppen.

Norge møter Portugal 1. desember og Østerrike 5. desember. Norge ligger sist i puljen og må trolig slå Portugal for å ha håp om å holde seg i A-divisjonen.