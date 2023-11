VAR-kontroverser ødela VIFs cupdrøm: – Antar de på VAR-rommet har dømt før

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Etter at det ble bestemt at VAR ikke skulle innføres i Toppserien denne sesongen, eller brukes i cupen, bestemte NFF seg for at cupfinalen 2023 skulle bli den første kampen i norsk kvinnefotballs historie med VAR. Det førte til tre kontroversielle VAR-situasjoner, som alle gikk mot Vålerenga, og som hadde stor innvirkning på at Rosenborg til slutt vant cupfinalen.

– Vi hadde virkelig ikke marginene med oss i dag. Det er selvfølgelig kjipt at det skjer i en cupfinale, men nå får vi ikke endret på resultatet. Jeg er i utgangspunktet positiv til VAR, men akkurat i dag kunne dommerne gjort en bedre jobb, og tatt de avgjørelsene de skulle tatt, forteller VIF-keeper Guro Pettersen til Dagsavisen.

VAR-feil på feil

Hun var involvert i de to første VAR-situasjonene, der dommer Karoline Marie Jensen dømmer straffespark etter en duell mellom Pettersen og RBKs Emilie Nautnes der sistnevnte går i bakken.

– Hun hopper før jeg er inne i situasjonen, og smilet hennes når hun ligger på bakken sier alt. Jeg mener det ikke er kontakt og at det ikke skulle vært dømt straffe. Dommeren sier at de så på VAR, men likevel valgte å dømme straffe, forteller Pettersen.

Straffe ble dømt, og det endte til slutt med scoring etter at Cesilie Andreasen først skjøt i stolpen. Først på returen var Nautnes, som ga ballen tilbake til Andreassen som satte ballen i mål. TV-bildene viser imidlertid at hun helt klart var innenfor 16-meteren da straffen ble tatt, og den burde blitt tatt om igjen.

– Spillerne våre sier at de gjorde dommeren oppmerksomme på den situasjonen, selv om jeg personlig ikke har diskutert den med dommerteamet. Men det er åpenbart at noen som sitter på et VAR-rom skal ha kontroll på den situasjonen der, forteller VIF-trener Nils Lexerød.

– Antar de på VAR-rommet har dømt før

Han synes det er synd at vi må bruke tid og krefter på å snakke om VAR etter en cupfinale der han mener hans lag fikk veldig dårlig betalt.

– Før jeg sier noe annet vil jeg gratulere Rosenborg med gullet. Jeg vet hvor hardt Steinar Lein og de andre har jobbet for det her, også er det selvsagt surt at de får gullet sitt akkurat i dag. Jeg synes vi gjør en bra kamp, at det er jevnt i første omgang, men at vi er det beste laget i den andre omgangen og hadde fortjent bedre enn det vi fikk, sier Lexerød og fortsetter:

– På de to første VAR-situasjonene er det små marginer. Offsiden på Theas mål er marginal og straffen vi får mot oss kan sikkert også forsvares. Det som irriterer oss mest er at VAR ikke brukes når en spiller klart og tydelig er inne i feltet slik Rosenborg-spilleren er på straffesparket. Skal du først bruke VAR, må du bruke det på alle situasjonene i kampen, forteller Lexerød.

Det at en så viktig kamp som cupfinalen ble brukt som første VAR-kamp, ønsket han ikke å kritisere for mye.

– Jeg antar at de som gjør VAR-jobben i dagens kamp har gjort det i Eliteserien før. Det bare antar jeg som en selvfølge, uten at jeg vet det. At det da er første kamp i kvinnefotballen med VAR har ikke så mye å si, så lenge VAR-dommerne har gjort det før, sier Lexerød.

Fra himmel til helvete

Straffesituasjonen oppstod kvarteret før slutt, i en kamp der Rosenborg var best før pause og Vålerenga klart best etter pausen. Når det så ut til at RBK skulle dra seieren i land, vartet Thea Bjelde opp med en fantastisk scoring fra 20-22 meter da hun på direkten blåste en pasning fra Karina Sævik i krysset.

Etter et par minutters VAR-sjekk ble det så bekreftet at Sævik tidligere i angrepet var i offside, og målet ble dermed annullert. Dermed ble scoringen som kom fem minutter på overtid ikke tellende, og Rosenborg kunne feire cupgullet et par minutter senere.

– Jeg tenkte ikke umiddelbart på at det skulle være noe feil med det målet, så det gikk litt tid før jeg oppdaget at det kanskje ikke kom til å bli scoring. Når det målet går inn er du bare i ekstase, og vi hadde også Linn Wickius på sidelinjen med skulderproblemer, så jeg tenkte ikke på at den kunne bli annullert, forteller Lexerød og fortsetter:

– Det er jo et fantastisk mål fra Thea, og når det går inn er du jo helt oppe i skyene. Du føler at det er fortjent, og tenker umiddelbart at nå har vi muligheter til å vinne i ekstraomgangene som det da lå an til å bli. Når målet så blir annullert, raser jo alt det sammen, forteller Lexerød.

Fornøyd med sesongen

Selv med tap i cupfinalen og en stygg skade på Löfwenius, ville ikke VIF-treneren være med på at det var en mørk dag for klubben.

– Akkurat nå er det bare dritt, men vi kan absolutt være bekjent av måten vi fremstår på. Jeg synes vi er hakket bedre enn Rosenborg, og sa til jentene at de kan gå ut i kvelden med hevet hode. Både basert på dagens prestasjon, men også basert på sesongen som helhet, sier Lexerød og fortsetter:

– Det viktigste for oss var å vinne serien. Det har vi gjort, men så er jeg også veldig glad i dessert. Når du da ikke får den desserten er det noe som mangler. Vi skulle selvfølgelig gjerne også vunnet dagens kamp, men sesongen totalt sett kan vi være bekjent av. Vi kom oss til cupfinalen, vi har spilt mesterligakvalifisering mot Real Madrid og vi føler vi har mer å bygge på neste år, avslutter Lexerød.

Da pressen ønsket å snakke med dommer Karoline Marie Jensen etter kamp, fikk vi opplyst at dommerteamet forlot Ullevaal stadion nesten umiddelbart etter kampslutt.

