Frykter alvorlig kneskade for Löfwenius: – Det hylet er ikke noe du ønsker å høre

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Like før pause gikk Mimmi Löfwenius ned i en duell med Anna Jøsendal uten at noen var borte i henne. VIF-spissen skrek i smerte da hun tråkket feil i landingen, og ble båret av banen i store smerter. I pausen ble hun kjørt på sykehus, der hun blir tatt hånd om av leger og folk fra Vålerenga.

– Jeg vet egentlig ikke så mye mer enn det som er kjent. Hun har blitt kjørt til sykehus, og vi frykter en alvorlig kneskade. Vi vet ikke 100 prosent, og vi håper det ikke er så alvorlig, men det gjenstår å se. Det er fryktelig synd for Mimmi selvfølgelig, som har kommet inn og tatt Vålerenga med storm, forteller VIF-trener Nils Lexerød til Dagsavisen.

– Ønsker henne alt det beste

Vålerenga-treneren ønsker ikke å spekulere i konsekvensene av nok en langvarig skade for Löfwenius, som allerede har vært gjennom en lignende type kneskade som hun trolig må igjennom nå en gang før.

– Vi er alle glad i Mimmi. Hele Vålerenga er det, så det er umulig å ikke bli berørt når vi ser henne ligge der og hører henne skrike i smerte. Samtidig vet vi at Mimmi er mest opptatt av at vi skulle vinne cupfinalen, så fokuset vårt lå der. Vi hadde folk som ble med henne på sykehuset, og hu blir tatt godt vare på der, forteller Lexerød.

Få minutter etter sidebyttet opplyste Vålerengas fysioterapeut til NRK at Löfwenius er fraktet til sykehus for ytterligere undersøkelser, og i en pressemelding fra klubben står det at hun behandles for en kneskade. Lagvenninnene håper på det beste.

– Jeg ønsker henne alt det beste i hele verden, og håper at det ikke er så alvorlig. Men det hylet der, det er ikke noe du vil høre på en fotballbane, sier keeper Guro Pettersen og fortsetter:

– Uavhengig av om det er med- eller motstpiller, er det forferdelig å høre en spiller som har det så vondt. Men det er klart at det er spesielt vondt når vi vet hva Mimmi har vært gjennom fra før. Jeg får vondt av å tenke på det, sier Pettersen til Dagsavisen.

