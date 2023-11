Slik skal «kjedelige» Lexerød sikre cupgull: – Ingen vil tape en finale

INTILITY ARENA: Selv om både Olaug Tvedten og Selma Pettersen tidligere i uka fortalte om en ekstra glød, iver og en litt annerledes treningsuke for VIF-spillerne inn mot cupfinalen, prøver Vålerenga-trener Nils Lexerød å gjøre det så normalt som mulig.

– For oss som trenere er det egentlig ikke så mye annerledes eller nytt vi bringer inn i en treningsuke som det her. Vi trener som normalt, og følger en normal ukesyklus som inn mot en normal kamp, da vi mener det gir best sjanse for suksess. Det at det er en kamp som kan gå til ekstraomganger og straffekonk gjør selvsagt at det blir litt annerledes, sier Lexerød og fortsetter:

– Vi kommer til å øve på straffer, og snakker naturligvis om hvordan vi skal håndtere de ulike fasene av kampen. Hva gjør vi hvis det går inn mot 90 minutter og er uavgjort, hvordan skal vi da forholde oss til ekstraomganger og det samme hvis det går mot 120 minutter og straffekonk, forteller Lexerød.

Les flere saker om VIF-damene her

Lexerøds første cupfinale

Lexerød tok over treneransvaret for VIF-damene i 2022 fra Jack Majgaard. Dansken startet med å vinne både serien og cupen i sin første sesong, og fulgte opp med cupgull i 2021. Lexerød og VIF gikk troféløse gjennom 2022, men kan nå vinne «the double» igjen.

– Jeg gleder meg veldig, da jeg ikke har vært i en cupfinale som trener før. Rammene rundt og det å spille i en cupfinale er noe av det vi har sett frem mot og hatt som mål å oppleve. Når vi også møter en motstander som Rosenborg, som vi har hatt noen herlige kamper mot tidligere, gjør det hele opplevelsen enda mer spesiell. Ingen vil tape en cupfinale, sier Lexerød.

Der Vålerenga kan vinne sitt tredje cupgull på fire sesonger, har Rosenborg aldri vunnet verken serie eller cup. Riktignok er det faktisk Trondheims-Ørn som er mestvinnende i cupens historie med åtte titler, men vi må tilbake til 2002 forrige gang de gikk til topps. Lexerød planlegger å forlenge den statistikken.

– Vi gjorde oss noen erfaringer mot RBK siste, som vi har tatt med oss inn i treningsarbeidet og som vi skal bruke inn mot kampen på lørdag. På Lerkendal var det en kamp som betød mye for dem, og ikke så mye for oss, da vi gjorde noen valg i inngangen til den kampen basert på hva vi trodde vil være best for oss med tanke på cupfinalen. Nå kommer det en kamp som betyr like mye for begge lag, og den vil være vesentlig forskjellig fra kampen i Trondheim, mener Lexerød.

VIF-damene har lagt seriegullet bak seg, og bruker denne treningsuka på å finpusse formen inn mot cupfinalen (Pål Karstensen)

[ Trengte en uke på å lande etter seriegullet: – Alle er klare for å gi alt ]

– Betyr litt ekstra mot Rosenborg

Han er enig med Tvedten og Pettersen i at det er litt ekstra spesielt å møte nettopp Rosenborg på grunn av den rivaliseringen mellom lagene, og synes det er bra at spillerne byr på seg selv.

– Jeg synes flere av våre spillere er ganske gode på å fyre opp under den rivalisering og skape den ekstra blesten rundt de største kampene som det her. Det at det blir sendt noen stikk i begge retninger lever vi godt med, da det er viktig for interessen for norsk kvinnefotball som produkt at vi har noen profiler som tør å mene noe og stikker seg frem. Alle kan ikke være like kjedelige som meg, sier Lexerød og smiler.

Midtstopper Selma Pettersen mener det bare gir VIF-spillerne ekstra motivasjon.

– Det er viktig med denne type rivalisering, da det skaper engasjement. Det er klart at det blir litt ekstra medieoppslag og litt ekstra styr når Olaug gir den bestemannspremien til Rosenborg og at vi i klubbene melder litt på hverandre før kamp. Det er sånn det må være for å skape de konfliktene som gjør at det betyr litt mer å vinne de kampene. Det blir ekstra gøy å spille, og gir ekstra status å vinne når det ligger litt ekstra bak, sier Pettersen.

[ VIF-jentene sprakk i generalprøven til cupfinalen ]

Spiller på erfaring og rutine

Pettersen var med på å tape cupfinalen i fjor, for Stabæk mot Brann, så hun vet i hvert fall hvordan det ikke skal gjøres.

– I sånne kamper er det utrolig viktig med den rutinen, og den tryggheten som ligger i spillerne som har vært med på det før og som vet hva som kreves. For oss som ikke har vært med på det gir den tryggheten noe ekstra. Når Elise Thorsnes kommer bort til deg og sier at du bør gjøre sånn eller slik, eller at det i den type situasjon er lurt å tenke på det, stoler du på det siden hun har vært med på å vinne og spille så mange avgjørende kamper tidligere forteller Pettersen.

I VIF-garderoben er det nemlig mange som har vunnet før, både med Vålerenga og andre klubber, og den vinnermentaliteten brukes for alt det er verdt inn mot lørdagens cupfinale.

– Vi har heldigvis mange spillere som har vært med på å spille store og avgjørende kamper før, og bare i år har vi gjort oss mange erfaringer med å spille vinn eller forsvinn-kamper. Vi hadde det her i kvalifiseringen til Champions League og i playoff-kampene mot Real Madrid, og vi har hatt det i semifinale i cupen. Så vi vet hvordan vi skal spille den type kamper, og de erfaringene skal vi bruke nå, sier Lexerød og fortsetter:

– Vi har gjort det med suksess tidligere å spille på erfaringene til de av våre spillere som har vært i cupfinaler og spilt store kamper internasjonalt. Det brukte vi før kampene mot Real Madrid, og det blir ikke noe annerledes nå. De rutinerte og erfarne lærer bort til de som ikke har vært med på det før, forteller Lexerød.

[ VIF-fest i alle formater etter å ha sikret seriegullet ]

[ Lise Klaveness gratulerer Vålerenga: - Dette burde flere opplevd ]