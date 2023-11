Trengte en uke på å lande etter seriegullet: – Alle er klare for å gi alt

Etter at Vålerenga sikret seriegullet i nest siste serierunde, ble seriefinalen mot Rosenborg et lite antiklimaks. VIF-jentene brukte den kampen som trening inn mot cupfinalen, og Olaug Tvedten lover at det blir et langt mer skjerpet Vålerenga-lag som stiller til start i helgens cupfinale.

– Den kampen i Trondheim betød alt for dem, og ingenting for oss. Vi brukte den som trening, og gjorde det beste ut av det, mens de helt klart var gira på seieren. Vi vet at Rosenborg er et godt lag, men den kampen har ingen betydning inn mot cupfinalen. Da skal vi gi dem en helt annen kamp, sier Olaug Tvedten til Dagsavisen.

Stor forskjell på treningsfeltet

VIF-profilen sier at hun merker stor forskjell i innstillingen både hos seg selv og alle lagvenninnene på denne ukens treningsøkter.

– Det er kjempelett å merke det på hele gruppa ute på treningsfeltet at det er en gjeng som gleder seg enormt. Da jeg våknet opp på søndagen følte jeg litt at det var en helt ny hverdag, og at vi endelig kunne begynne på treningsuka inn mot cupfinalen. Det har vært noe helt annet å komme på trening denne uken her kontra forrige uke, da vi har langt mer sprut og intensitet i treningsarbeidet nå enn inn mot RBK-kampen, forteller Tvedten.

Både hun og lagvenninne Selma Pettersen sier at de trengte forrige uke på å lande litt etter seriegullet, og at det nok både preget treningshverdagen og inngangen til kamp.

– Det er ikke noe å legge skjul på at det blir litt ekstra også på treningsfeltet inn mot en cupfinale enn det er i andre deler av sesongen. Alle er ekstra tente fordi alle ønsker å være på laget som starter cupfinalen. Alle er klare for å gi det siste, siden det også er sesongens siste kamp. Det gjør at alle bretter opp ermene litt ekstra fordi det er så mye som ligger i potten, og det gjør at det naturligvis er en litt annen stemning i garderoben og på feltet denne uka her forteller Pettersen.

VIF-damene har lagt seriegullet bak seg, og bruker denne treningsuka på å finpusse formen inn mot cupfinalen (Pål Karstensen)

– En fantastisk høst

Hun ankom klubben i sommer, og har allerede rukket å få med seg et seriegull og mesterligakvalifisering mot blant andre Real Madrid.

– For meg har det vært en helt fantastisk høst. Alle kampene jeg har spilt har vært morsomme og avgjørende kamper. Vi har hatt så mye å spille for i alle kamper i Toppserien, i Champions League og i cupen at det har vært en dans på roser med tanke på alt som har ligget i potten. Jeg kunne ikke timet den overgangen bedre, da jeg har seilt inn her og fått gull i Toppserien og så mange gode og avgjørende kamper servert på et sølvfat, sier Pettersen og ler.

Nå vil hun krone sesongen med et cupgull også.

– Det er ingenting som er så deilig som å vinne kamper, og den følelsen av å være best. I fjor var jeg med på å ta sølv i U19-EM og sølv i cupen, og da føler du at du bare nesten er god nok. Det å bikke kamper i din favør og vinne noe er en helt egen følelse, og en følelse du trenger for å vinne. Når du er i et topplag er det i kamper som mot Avaldsnes da vi klarte å vinne 1-0 på en veldig dårlig dag at du merker forskjellen mest, ved at du klarer å bikke de oppgjørene din vei. Det er veldig motiverende og deilig å kjenne på, og som fotballspiller er den seiersmentaliteten gull verdt, forteller Pettersen.

Merker et økt trykk

Inn mot cupfinalen har det vært mye mer trykk på Vålerenga-spillerne, med opptredener i podkaster, TV-program og langt mer medietrykk enn vanlig. I tillegg til at det også er mer blest rundt selve kampen, med litt stikk mot hverandre fra begge hold. Ei som trives med det er Olaug Tvedten, som tidligere i sesongen skapte liv og røre da hun ga vekk bestemannspremien til «breddeklubben» Rosenborg.

– For meg har det bare vært kjekke ting å være med på, og jeg synes det er gøy å kødde litt og komme opp med ting å tulle med. Det er nok kanskje ikke noe jeg gjør bevist, annet enn at det er litt sånn jeg er som person. Så lenge du har litt glimt i øyet synes jeg det burde vært mer av sånt i Toppserien, da vi er litt avhengig av å skape litt blest rundt oss selv for å gjøre ting interessante, forteller Tvedten og fortsetter:

– Selv om Vålerenga og Rosenborg har sin historie, holder det ikke med at du går rundt og sier at du hater hverandre. Både vi som spillere og klubber må trykke på litt knapper og gjøre litt mer ut av det, og så lenge det skjer med humor og glimt i øyet er det bare positivt, forteller VIF-profilen.

Tar et oppgjør med mediene

Maestroen på VIFs midtbane blir en av de viktigste brikkene om Vålerenga skal gjøre som i 2020, og sikre seg nok en «double».

– Å vinne Toppserien er noe jeg har hatt en drøm om lenge, men som jeg aldri hadde fått opplevel før nå. Så det var skikkelig stort for meg personlig å få den medaljen, og sesongen har vært fantastisk både for min egen del og for laget. Det at flere skriver om deg, at jeg fikk min egen sang og folk vet hvem du er synes jeg bare er kjempegøy, sier Tvedten som likevel kommer med et lite hjertesukk:

– Det er bra at det skrives mer om kvinnefotball generelt, men jeg skulle ønske at flere saker var fotballrelatert. Veldig mange av sakene blir vinklet på noe utenomsportslig, så jeg skulle ønske media tok oss litt mer seriøst og skrev om oss basert på våre fotballferdigheter, forteller Tvedten som lørdag jakter sitt tredje cupgull.

Lagvenninne Pettersen var med på å tape finalen i fjor med Stabæk, og er derfor ekstra giret på å havne på riktig side av banketten denne gang.

– Skal jeg være ærlig var det overraskende kjekt på banketten etter å ha tapt cupfinalen i fjor også, men jeg tror det kanskje var litt fordi det for oss i Stabæk egentlig var en seier i seg selv å komme til en cupfinale. Det å komme til en cupfinale holder ikke i Vålerenga, så her må vi vinne kampen slik at vi kan få feire på banketten etterpå, sier Pettersen som gleder seg til de ekstra rammene en cupfinale gir.

– Det å synge nasjonalsangen er alltid stort, enten om det er med landslag eller klubblag så gir det gåsehud. Jeg er ikke en person som blir veldig nervøs eller spent foran en kamp, men når du hører nasjonalsangen vet du at noe ekstra står på spill, avslutter midtstopperen.

