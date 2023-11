Kjelsås-spilleren imponerte for Odd: – Vi er interesserte

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Blixt Flaten spilte 2. omgang for Odd mot Vålerenga torsdag på Intility Arena. Det var andre gang han var med sine nye lagkamerater, etter at han trente med laget onsdag.

Flaten gjorde en god figur sentralt på midten for Odd, i en omgang der Vålerenga vant 1-0 og i en kamp som endte 1-1. Det var litt som å se ham for Kjelsås, med en ro i spillet og med mange gode valg.

Trener Pål Arne «Paco» Johansen var full av lovord om Blixt Flaten etter kampen.

– Det var gøy å se Jacob i aksjon på dette nivået. Han spilte jo her mot Vålerenga 2 for Kjelsås for ikke så lenge siden, men nivået var jo et litt annet nå, mot VIFs A-lag. Han var med oss på trening onsdag og gjorde en god økt, samt en god kamp. Det var gøy å se at han slapp ned skuldrene fra første minutt. Du skal ha litt karakter for å gjøre det i din første kamp for klubben, sier Odd-treneren til Dagsavisen.

Odd: – Vi er interesserte

Blixt Flaten er på utgående kontrakt med Kjelsås og står uten klubb fra 1. januar. Han har tidligere vært i Nordstrand og Vålerenga, men i VIF fikk han aldri sjansen

Kan Odd bli neste stoppested?

– Han blir med i neste uke, før vi tar en vurdering om hvordan det blir neste år. Vi er interesserte, men vi må bli enda mer kjent med ham. Spillere som er ferdig med sesong kan være med på prøvespill, så det er derfor han er med. Vi har likt det vi har sett av Jacob, forteller Paco.

På det fotballfaglige planet sier Johansen følgende om midtbanespilleren:

– Han har en veldig fin ro og en god touchrytme med ball som gjør at han løser veldig mange situasjoner. Vi har fulgt ham hele året, så vi vet at det er en spennende venstrebent playmaker, som er god i flere faser av spillet, sier Odd-treneren.

- Veldig gøy

Blixt Flaten selv har vært fornøyd med Odd så langt.

– Det er en veldig fin klubb. Veldig bra fasiliteter og opplegg. Det er profesjonelt. De har tatt meg godt imot, sier han og fortsetter:

– Jeg hørte om interessen for første gang i sommer, men jeg hørte ikke noe mer etter det. Så ville de ha meg med nå. Vi får se hvordan det går etter neste uke, men jeg vil selvfølgelig bli Odd-spiller, om det er mulig. Det hadde vært veldig gøy, sier 21-åringen.

– Hvordan synes du det gikk det for din del?

– Jeg synes jeg hang bra med. Jeg hadde mange bra involveringer og fikk gode tilbakemeldinger. Jeg fikk høre at jeg var litt for ivrig rett før 1-1-scoringen, så jeg er enig med det. Jeg kunne vært enda bedre der. Ellers synes jeg at jeg klarte meg bra, oppsummerer Blixt Flaten.

21-åringen har nettopp gjennomført sin andre sesong med Kjelsås, etter overgangen fra Vålerenga, og kan følge i fotsporene til en hel rekke spillere som har gått fra Kjelsås til Eliteserien de siste årene. I Odd kan Blixt Flaten igjen bli lagkompis med Ole Erik Midtskogen, som gikk til Odd foran årets sesong.

I tillegg kjemper Yaw Paintsil om medaljer i Eliteserien med Tromsø, mens Rasmus Vinge kjemper om å unngå nedrykk med Stabæk. Victor Halvorsen har nå også dratt tilbake til Sarpsborg etter å ha fullført høstsesongen i Kjelsås på utlån.

