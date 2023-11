Andreas Alrek blir Groruds trener neste tre år

Andreas Alrek har signert trenerkontrakt ut 2026-sesongen, med opsjon på enda et år hvis partene enes om det, skriver Grorud i en pressemelding fredag.

Grorud rykket ned fra OBOS-ligaen i fjor og hadde ambisjoner om å rykke rett opp igjen. Det skjedde ikke, men laget ble nummer fire i sin avdeling i 2. divisjon og ble nest beste Oslolag bak Lyn.

Overtok i sommer

Alrek ble utnevnt til midlertidig trener i sommer etter Jonas Rygg, og etter tre kamper som midlertidig sjef ble han ansatt som a-lagstrener fram til 1. juli 2024.

Denne avtalen er altså forlenget til ut 2026-sesongen.

– Vi vil tilbake til røttene våre, samtidig som vi vil ha langsiktighet, sier styreleder Richard Pedersen, som understreker at klubben skal tilbake til norsk toppfotball.

– Vi skal bygge stein for stein, som vi har gjort tidligere med stor suksess. Vi ønsker kontinuerlig sportslig utvikling, og styret er enstemmige i at Alrek er den beste til å ta oss videre, sier han.

Ti år i klubben

Alrek har vært i Grorud i ti år, først som spiller, og deretter som trener for aldersbestemte lag. I 2021 var han ansvarlig for juniorlaget, før han i 2022 overtok U21.

– Det har vært veldig gøy og lærerikt så langt, jeg setter stor pris på tilliten klubben gir meg ved å signere meg for tre år. Det er viktig for meg at vi klarer å tenke langsiktig, og det tror jeg også er viktig for klubbens utvikling. Jeg er der jeg ønsker å være, og jeg vil være her i mange år fremover, sier han.

Det var bare topplagene Egersund og Lyn som slapp inn færre mål enn Grorud i år, men offensivt manglet det mye. Mens topplagene stoppet på henholdsvis 73 og 74 scoringer, endte Grorud på beskjedne 31 på de 26 kampene.

Avdelingsoppsettet for neste års 2. divisjon blir offentliggjort fredag 8. desember. Grorud, Kjelsås, Skeid og Vålerenga2 er andre 2. divisjonslag fra Oslo neste år, mens Lyn også kan bli det hvis de ikke vinner kvalifiseringsspillet om opprykk.





