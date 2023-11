KFUM-treneren føler med Vålerenga: - Frykten for å tape er for synlig

Han opplever det som nesten like uvirkelig som de fleste andre: At KFUM Oslo skal overta Vålerengas plass som Oslos beste fotballag.

Mens Kåffa allerede er klare for sin historiske debut på øverste nivå i 2024, må Vålerenga faktisk kvalifisere seg. Laget må vinne sine to siste seriekamper, og i teorien trenger heller ikke det være nok.

KFUMs suksesstrener er gjest i denne ukas podkast Trikkeligaen, i Dagsavisens regi.

Mange år i Vålerenga

Der snakker vi selvsagt mest om årsakene til KFUMs overraskende opprykk, men også om de andre Osloklubbenes sesong, om Lyns mulige opprykk og ikke minst Vålerenga, både menn og kvinner.

Og Johannes Moesgaard er ikke blant dem som ønsker Vålerenga ned. Han har vært VIF-gutt for lenge til det.

– Det ser dessverre veldig stygt ut. Men jeg har så mange venner og minner med Vålerenga at jeg er helt klar på at de skal være i Norges øverste divisjon. Selvfølgelig vil jeg ha KFUM mot Vålerenga i Eliteserien neste år, sier Moesgaard som var spillerutvikler og assistent da Kjetil Rekdal og Ronny Deila var hovedtrenere der.

Da Dag-Eilev Fagermo overtok jobben, ville ikke han ha med Moesgaard videre og hentet sin nye assistent fra Skien, Jan-Frode Nornes.

I år fikk Fagermo sparken i VIF, mens Moesgaard har ledet KFUM til opprykk.

Trikkeligaen er en podkast fra Dagsavisen om oslofotball. Den kan høres på Apple Podcasts her, på Spotify her, eller der du vanligvis finner podkaster. I tillegg kan du høre den i spilleren under:

Har sett alle kampene

– Jeg har sett alle Vålerengas kamper i år, jeg følger veldig med på alt som skjer i Oslofotballen, sier Moesgaard, som har denne analysen av VIF:

– Nå er det synlig at de er veldig opptatt av ikke å tape fotballkamper, og de prøver å ta lite risiko. Vi ser det når de går fremover, plutselig blir det noe nølende over det, de stopper opp og spiller bakover og på tvers i stedet, sier han.

– Hva ville du gjort hvis du var VIF-trener foran de to siste kampene (mot HamKam og Tromsø)?

– Jeg ville gjort ting mest mulig enkelt. Jeg vet hva slags fotball Geir Bakke egentlig ønsker seg. Den er veldig fremoverrettet. Også ville jeg gjort noe med kommunikasjonen utad. Jeg ser Joacim Jonsson snakke om kultursvikt, jeg ser Kjetil Siem snakke om synkende skip. Nå må de stå sammen i dette, sier en engasjert Moesgaard.

Saftige uttalelser

Han kommer til Dagsavisens studio rett fra trening med KFUM-spillerne. For selv om sesongen er over og de kan nyte den gode ettersmaken av opprykk, er det ikke snakk om å ta for tidlig ferie. Selv om det er lenge til seriestarten 1. april!

– Nei, vi holder det gående med lekbetont trening noen uker til før det blir ferie i desember. Vi vet hva som venter neste år, jeg har nok erfaring fra Eliteserien til å vite hva det handler om, sier Moesgaard, som også er innom de andre Oslolagene han kjenner godt, om hvordan KFUM-stallen skal forberede 2024, om hvorfor han også følger kvinnefotballen tett der han gratulerer VIF-damene med seriegull.

Han merker hvordan oppmerksomheten rundt klubben har eksplodert i riksmedia. Denne uka er tidligere Trikkeligagjst Momo Njie gjest på Lindmo i NRK mens han selv skal tidlig opp for å være med i TV2s God morgen, Norge.

Og selvsagt er vi innom de saftige TV-sitatene han leverte etter opprykket, hvordan det matcher KFUM-ånden og hvilke spillere han kunne ønsket seg fra naboklubbene!





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen