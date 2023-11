Tromsdalens joker mot Lyn

Men det hevder de ikke betyr noen ting fordi det er like mange kamper siden Tromsdalen ble klar for denne kvalifiseringen.

Toerlagene i de to 2. divisjonsavdelingene (Lyn og Tromsdalen) møtes i første av to kvalifiseringskamper onsdag. Lyns hjemmekamp spilles på Nadderud stadion.

Tromsdalens 2. divisjonsavdeling var nemlig minimalt spennende i sluttfasen da Levangers opprykk og Tromsdalens 2. plass var klar etter at nettopp disse to lagene spilte 2–2 for over en måned siden. De endte på 70 og 50 poeng.

– Ja, det skjer noe mentalt når vi er klare så tidlig, dessuten tenker vi spillerutvikling og har brukt mange unge spillere i de siste kampene, sier trener Alexander Samuelsen til Dagsavisen.

Men det laget som satte seg på flyet til Oslo tirsdag er rigget for real opprykksduell. Vinneren møter Hødd i en finalerunde om opprykk.

Helt motsatt

Lyns vei inn i denne kvalifiseringen kunne ikke vært mer dramatisk. 10–1 seieren over Fram lørdag måtte vært 11–1 for å klare direkte opprykk.

Duellen mellom Lyn og Egersund om dette opprykket ble en klassiker i norsk fotball og enda en kuriositet i Lyns lange og innholdsrike historie. At ett eneste mål skiller etter en hel sesong, er sjelden kost.

– Vi gjør en fantastisk kamp og en fantastisk sesong. At vi manglet ett mål er slik det er i fotball, sier trener Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

– Med litt mer tilleggstid enn tre minutter kunne det ellevte målet komme. Tok du det opp med dommeren?

– Nei, det har jeg lært meg i fotballen. Det du ikke får gjort noe med, bruker jeg ikke energi på. Vi ser bare framover, sier Halvorsen.

Toppscoreren sto over

Tromsdalens Marius Bustgaard Larsen spilte ikke de to siste seriekampene, men kommer til Nadderud onsdag med en fersk tittel i bagen: Årets spiss i 2. divisjon. Han vant knepent foran Lyns Anders Bjørntvedt Olsen.

– Han er uthvilt og klar. Han er vel mer kantspiller enn spiss, men blir en viktig mann for oss, sier Samuelsen, som er imponert over det Lyn har prestert i år.

– Hvis de rykker opp blir de topp åtte i OBOS-ligaen neste år, sier han.

Bustgaard Larsen kom til Tromsdalen foran denne sesongen og har spilte Eliteserien for Odd. Han kommer fra Porsgrunn.

Han er en aktiv fartsholder og god en mot en.

– Ja, jeg kjenner til han, sier Halvorsen.

23-åringen har kamper for aldersbestemte landslag og undertegnede fikk denne funfact fra Gunnar Grindstein i NRK Troms:

– Han hadde assist til Braut Haaland da han debuterte på G15-landslaget!

Tromsdalen avsluttet seriespillet med tre tap: 1-3 for Sotra, 0-1 for Branns 2. lag og 1-3 for Alta.

---

FAKTA

Kvalifiseringen om opprykk til OBOS-ligaen spilles slik:

Onsdag 15.11: 18.00: Lyn - Tromsdalen (Nadderud)

Søndag 19.11: 15.00: Tromsdalen - Lyn (TUIL Arena)

Vinneren møter laget som Hødd, som ble tredje sist i OBOS-ligaen.

Søndag 26. november: Vinner Lyn/Tromsdalen - Hødd

Lørdag 2. desember: Hødd - vinner Lyn/Tromsdalen (Høddvoll)

---

