Vålerenga legger inn en treningskamp

Kun to seriekamper gjenstår før Eliteserien 2023 er i mål, og Vålerenga ligger godt plantet under streken.

Fordi det er pause i seriespillet på grunn av landskamper, legger Vålerenga inn en treningskamp mot Odd. Den spilles på Intility torsdag klokka 13.00, bekrefter sportssjef Joacim Jonsson overfor Dagsavisen.

Fem mann ute

Også seriespillet i 2. divisjon er ferdig, dermed har heller ikke rekruttlaget kamper på programmet.

Trener Geir Bakke og støtteapparatet legger en treningsplan foran de to kampene som blir helt avgjørende for at Vålerenga holder seg i Eliteserien. Det målløse oppgjøret mot Stabæk forverret situasjonen da lag som Sandefjord og HamKam vant sine kamper. Begge de gjenstående kampene må etter alt å dømme vinnes. Den første er borte mot HamKam søndag 26. november, den siste er mot sølvjagende Tromsø søndagen etter, 3. desember.

Men treningskampen blir ikke noen reell A-lagskamp ettersom fem spillere er ute på landslagsoppdrag: Stefan Strandberg er med A-landslaget, Magnus Sjøeng med U21, Magnus Bech Riisnæs med U20 og Aleksander Hammer Kjelsen med U19. I tillegg er Daniel Håkans med det finske landslaget som har to kamper igjen i EM-kvalifiseringen, men de blir ikke blant de to beste i pulja. Slik presterte VIF-spillerne mot Stabæk.

Solbakken om VIF

På mandagens pressekonferanse fikk landslagssjef Ståle Solbakken spørsmål om det var noe problem at byer som Oslo og Trondheim ikke kjemper i toppen i norsk fotball. Norge møter Færøyene i privatkamp på Ullevaal torsdag før de avslutter EM-kvalifiseringen mot Skottland i Glasgow søndag. Kampen er uten betydning .

– Ja, jeg tror det hadde vært en fordel for alle at Vålerenga og Rosenborg hadde kjempet i toppen med den interessen det genererer. Men nå må vi gratulere Bodø/Glimt med et svært fortjent seriegull, de har holdt nivået over tid, så håper jeg at klubbene fra storbyene evner å slå tilbake. Men det er en sunn konkurransesituasjon der mindre byer som Molde og Bodø holder et imponerende nivå, og det har gitt dem sterke økonomiske muskler, sa han.

---

FAKTA

Bunnstriden i Eliteserien:

12. Haugesund 30 (-8)

13. Sandefjord 28 (-8)

14. Stabæk 26 (-16)

15. Vålerenga 25 (-13)

16. Aalesund 18 (rykker ned)

Nr. 14 spiller kvalifisering, nr. 15 og 16 rykker ned. To runder gjenstår. VIF møter HamKam (b) og Tromsø (h).

---

