Spillerbørs VIF: Dagen da ingen utmerket seg

INTIITY ARENA (Dagsavisen): Ingen scoringer, ingen baklengs. Og ingen som utmerket seg veldig.

MAGNUS SJØENG - 4: Går for de lange og trygge løsningene, men forårsaker at Stabæk tar over ballen. Ikke satt på noe ordentlig redningsprøve, imponerte ikke på tverrligger-sjansen.

ENEO BITRI - 5: Et svakt Stabæk på sin venstreside truet ikke Bitri i stor grad. Fikk satt inn en viktig blokkering like før pause. Litt mer vill i stilen etter pause.

STEFAN STRANDBERG - 5: Roper, kjefter og styrer med stemmen. Trygg med ballen. Ikke truet av Bakenga.

AARON KIIL OLSEN - 5: Flink til å lage sikring for Magnus Riisnæs, men kom ikke alltid kjapt nok opp i Vinge.

CHRISTIAN BORCHGREVINK - 5: Løper utrettelig og er involvert i mye av det offensive spillet. Ikke like presis med innleggene som vi er vant til. Har en tydelig lidenskap og spiller med hjertet utenpå drakta.

PETTER STRAND - 5: Jobber som en terrier på midten og dekker rom. Litt for passiv med ballen i beina.

FREDRIK OLDRUP JENSEN - 5: Tilbake på midtbanen igjen. Har mye mer ballinnehav enn det Elias Hagen har hatt tidligere. Fordeler baller og styrer mye av spillet i førsteomgang. Byttet ut etter det gule kortet.

MAGNUS RIISNÆS - 5: Kom til den største sjansen i førsteomgang. Freidig i angrepsspillet. Fokusert mot Vinge i det defensive, men ble lurt et par ganger.

DANIEL HÅKANS - 5: Trives i indreløperrollen. Skaper dobbel sikring på venstrekanten og kan true offensivt med sine klyv. Alt i alt Vålerengas beste spiller.

ANDREJ ILIC - 5: Finner løsninger på nesten alt og er presis i pasningsspillet. Ruver i lufta. Trenger bedre leveranse. Forsvinner mer og mer i andreomgang.

TORGEIR BØRVEN - 3: Virker kamprusten og er langt unna toppformen.

ELIAS HAGEN - 4: Spilte den siste halvtimen for Oldrup Jensen. Klarer ikke å replikere styringen til Oldrup. Blir løpende imellom.

MOHAMED OFKIR - 4: Kom også inn den siste halvrimen for Børven. Ser pigg ut, men har ikke timingen med ball i beina.

Simen Juklerød og Vitinho spilte ikke nok til å bli vurdert.

