Skeid avsluttet med fire kamper uten mål og braktap på Hønefoss

Også Skeid spilte sin siste kamp i Obosligaen for denne gang søndag, men i motsetning til KFUM Oslo tar de veien nedover i divisjonssystemet etter nedrykket som ble bekreftet for en god stund siden. Til alt overmål ble årets siste seriekamp også flyttet til Hønefoss, ettersom Nordre Åsen ikke har godkjent lys.

På AKA Arena var det gjestene fra Kristiansund som hadde det lille som var av sjanser det første kvarteret, både fra Torgil Gjertsen og Snorre Strand Nilsen. Begge ble mesterlig reddet av Skeid-keeper Simen Vidtun Nilsen, den første etter en heading og den andre etter et skudd fra 8-9 meters hold.

Kristiansund hadde det meste av spillet, og styrte begivenhetene i den første omgangen. Skeid kom til et skuddforsøk, som gikk utenfor, men hadde fint lite å by på. Etter nærmere halvtimen spilt fikk KBK en nokså tvilsom straffe, etter en duell mellom Gjertsen og Tage Johansen som sneiet borti førstnevnte. Straffe ble i hvert fall dømt, og den satte Benjamin Stokke sikkert i mål.

Dobbeltbytte og baklengsmål

Arne Erlandsen var neppe så fornøyd med det han så den første halvtimen, da han gjorde et dobbeltbytte etter 35 minutter. Inn kom blant annet David Hickson, og han var involvert da KBK gikk opp til 2-0 like etter. Gjestene vant en ball inne på egen banehalvdel og spilte Oskar Sivertsen gjennom i bakrom. Hickson kom aldri tett nok oppi, slik at Sivertsen kunne sende ballen ned i hjørnet.

Fem minutter før pausen kom KBKs tredje mål. En dårlig touch fra Jonny Buduson gjorde at Brynjolffur Willumsson plukket opp ballen. Islendingen slo et strøkent innlegg som traff pannebrasken til Benjamin Stokke, som headet inn sitt andre mål for kampen via hansken til Simon Vidtun Nilsen.

Ti minutter etter hvilen kom Skeids beste periode for kampen, da laget hevet seg litt og skapte et par sjanser. Først var det David Hickson som kom til skudd, som ble reddet av gjestenes keeper Serigne Mor Mbaye, før Marcus Melchior fikk et skudd blokkert.

Åtte omganger uten scoring

Ti minutter før slutt økte Kristiansund til 4-0, etter nok et mønsterangrep. Gjestene doblet på kant med en overlap, som gjorde at Snorre Strand Nilsen kom seg til innlegg. På første stolpe kom Willumsson løpende, og traff ballen slik at den gikk inn ved lengste stolpe. Flott innløp og godt hodestøt.

Det var i det hele tatt et KBK-lag som gjorde det de trengte, og ikke spesielt mye mer etter hvilen. Skeid var ikke gode nok til å skape noen store sjanser, mens Kristiansund prøvde litt halvhjertet å øke ledelsen de gangene de følte for det.

På overtid fikk Kristiansund sitt femte mål for kvelden, og det kom på en corner. Innbytter Isak Aalberg fikk gå opp nokså alene og headet ballen enkelt i mål. Dermed endte det med 0-5, fjerde kamp uten scoring og nytt tap for Skeid som ender desidert sist i Obosligaen med sine 14 poeng på 30 kamper.

Kampfakta:

Obosligaen, runde 30

Skeid – Hønefoss 0-5 (0-3)

AKA Arena, 147 tilskuere

Mål: 0-1 Benjamin Stokke (29.), 0-2 Oskar Siira Sivertsen (37.), 0-3 Benjamin Stokke (41.), 0-4 Brynjolfur Willumsson (79.), 0-5 Isak Aalberg (90.)

Gule kort: Luca Høyland, Ulrich Ness, Skeid. Dan Peter Ulvestad, Kristiansund.

Dommer: Martin Berg (Hunstad FK - Fotball)

Skeid (4-4-2): Simen Vidtun Nilsen – Tage Johansen, Fredrik Flo, Per-Magnus Steiring, Ousmane Diallo Toure (David Hickson fra 35.) – Simen Kvia Egeskog (Moutaz Ali Alzubi fra 71), Ulrich Østigård Ness, Marcus Melchior (Ivar Eftedal fra 90.), Noa Williams – Jonny Buduson, Ole Sebastian Sundgot (Luca Høyland fra 35.)

