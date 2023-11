Kåffa avsluttet oppholdet i Obosligaen med poengdeling på Sørlandet

Etter forrige helgs opprykk gjorde Kåffa-trener Johannes Moesgaard store endringer på laget som møtte Start til deres siste kamp i Obosligaen. Blant annet ble hele backrekka bytta ut, og Teodor Haltvik fikk sin første kamp fra start, men før han rakk det gikk brannalarmen på Sør Arena.

Blussing og røykbomber gjorde at alle på stadion, inkludert spillerne ble evakuert. Det gjorde også sitt til at kampen ble utsatt med ett kvarter før lagene kom igang. Da lagene kom i gang var det nesten en pangstart for Kåffa, som banket ballen opp i bakrom på Haltvik, men keeper var først ute på den.

Kåffa var best innledningsvis, og skaffet seg et lite overtak med et par skuddforsøk og noen cornere. Start kom seg så litt mer inn i kampen, der det skjedde fint lite egentlig den første halvtimen. Før Johannes Nunez fikk snublet inn ledermålet og sitt tiende mål for sesongen på både elegant og uelegant vis.

Les flere saker om KFUM Oslo her

Nunez opp i tosifret antall mål

Hestnes setter fart på mot Start-målet, etter at Kåffa får et brudd inne på Starts banehalvdel. Idet han går inn i 16-meteren spiller han til Nunez med flere spillere rundt seg. Når det ser ut til at det ikke blir noe av sjansen, klarer Nunez å få hælsparket inn ledermålet halvveis liggende og fallende.

Fem minutter før pause utlignet Start, etter at Sander Sjøkvist vendte spillet med en ball bak Kåffa-forsvaret og til en oppsiktsvekkende alene Mathias Grundetjern. Emil Ødegaard kom raskt ut, men Grundetjern fikk pirket ballen forbi og lagt den på tvers til tidligere Kåffa-spiss Alagie Sanyang som kunne sende ballen enkelt i mål med Ødegaard ute av spill.

Sanyang var nære på å gi Start ledelsen også like før pause, da han kom seg til heading etter et innlegg. Heldigvis for Kåffa ble ballen reddet på streken, slik at lagene gikk likt inn i garderoben på 1-1.

[ Prisdryss for nyopprykkede KFUM Oslo – fikk årets trener og unge spiller ]

Tam avslutning på sesongen

Etter pausen skjedde det egentlig fint lite hele omgangen. Den største spenningen det første kvarteret var da Håkon Hoseth spilte ballen forbi egen keeper Emil Ødegaard i duell med en Start-spiller, men Kåffa-spilleren hadde god kontroll på situasjonen og fikk ballen unna til slutt.

Ødegaard måtte hente frem en redning ti minutter før slutt, da Henrik Robstad fikk til en avslutning på halvvolley mot mål. Et par minutter før slutt fikk Simen Hestnes sendt avgårde et småfarlig skudd fra utenfor 16-meteren, som Starts keeper måtte slå ut til corner.

På overtid satte Start inn et lite press, da først Jack Lahne kom alene med Ødegaard som reddet også det skuddet. Vajebah Sakor og Sanyang kom til to halvsjanser i minuttene etterpå, men Kåffa rodde det hele i land og avsluttet sesongen med poengdeling på Sørlandet i den historiske opprykkssesongen.

[ Se bildegalleri og video fra KFUM Oslos historiske opprykk ]

---

Kampfakta

Obosligaen, runde 30

Start – KFUM Oslo 1-1 (1-1)

Sør Arena, 7276 tilskuere

Mål: 0-1 Johannes Nunez (29), Alagie Sanyang (42.)

Gule kort: Robin Rasch, Teodor Haltvik, KFUM Oslo.

Dommer: Jan Morten Tennøy (Nore Neset IL)

KFUM Oslo (4-3-3): Emil Ødegaard – Mohammed Abbas, Ayoub Aleesami, Kristoffer Lassen Harrison – Keivan Ghaedamini, Robin Rasch, Simen Hestnes, Håkon Hoseth (William Alexander Silfver-Ramage fra 86.) – Jones El-Abdelloaui (Sondre Spiler Halvorsen fra 71.), Johannes Nunez (Sverre Sandal fra 63.), Teodor Haltvik (Yasir Sa’Ad fra 86.)

---