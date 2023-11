Christian Borchgrevink etter poengtapet: - Vi er i en brutal situasjon

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Kanskje er det typisk at en kamp man må vinne ender uavgjort mot tabellnaboen. Mot Stabæk var det vilje og innsats, som seg hør og bør, men det skortet på dyktighet for å ta alle tre poengene.

– Det er skuffende. Det hadde vært mye enklere for oss om vi vant denne. Nå er vi i en brutal situasjon, sier Christian Borchgrevink til Dagsavisen.

Etter å ha stått fremst i laget som takket Østblokka for støtten etter kampen, var det en skuffet mann som møtte pressen. Det er tydelig at motgangen går inn på gutten som spiller for klubben i sitt hjerte.

– Jeg ønsker mer glød utover i andreomgang, men det er mange forskjellige personligheter i dette laget som håndterer situasjonen forskjellig. Men jeg syns ikke det står på vilje i dag. Vi har tæl. Problemet i dag er hva vi gjør med ballen, sier Borchgrevink.

Passivt angrepsspill

Han var delaktig i mye av det offensive spillet til Vålerenga i form av innlegg fra sin høyre vingbackposisjon.

– Vi har mange innleggssituasjoner på siden til Borchgrevink. Da forventer jeg mer brodd og tyngde inne foran mål. Vi ble for tynne i dag selv om vi skaper flere sjanser enn Stabæk og burde vunnet kampen, sier Geir Bakke til Dagsavisen.

– I dag står det på finesse og skarphet foran mål. Jeg skulle ønske vi hadde vært roligere på siste tredel. Det er ikke lett å bøye bananer inn på han hele tiden, vi trenger flere trusler og, følger Borchgrevink opp.

Mange av Vålerengas mål har kommet på innlegg til Andrej Ilic. Med en litt annerledes midtbanetrio håpet Bakke på mer fremoverrettet spill.

– Vi lider av at vi ikke er gode nok i bruddfasen og blir spillende hjemover og på tvers. Mye av angrepsspillet forsvinner. Vi er ikke gode nok, sier Bakke.

Christian Borchgrevink i pressesonen etter kampen. (Beate Oma Dahle/NTB)

Tabellnaboene vant

Med tre poeng til både Sandefjord og HamKam ser en allerede dårlig situasjon enda verre ut. Etter landslagspausen venter sesongens to siste oppgjør mot henholdsvis HamKam borte og Tromsø hjemme.

– Vi graver oss lenger ned i et hull nå. Ok, vi tar et poeng i dag, og det er to kamper igjen. Vi må rette opp ryggen og prestere bedre der oppe for å vinne på Hedmarken. Det er etter landslagspausen. Disse 14 dagene må vi bruke godt, sier Bakke.

