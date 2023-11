VIF-rekruttene berget plassen – uavgjort for Kjelsås og Grorud

Med tanke på at topplagene Lyn og Egersund kjempet for opprykk mot VIF-rekruttenes bunnrivaler Fram Larvik og Vard Haugesund, skulle det nesten et mirakel til for at Vålerengas nest beste skulle rykke ned i løpet av den siste serierunden. VIF 2 kunne sågar tape og likevel berge plassen, og sånn så det litt ut i den første omgangen da tabelljumbo Aalesund 2 scoret to ganger.

Vertene to ledelsen ti minutter før slutt, da Vålerenga ga Jonas Sørensen Selnæs muligheten til å skyte fritt fra kanten av 16-meteren etter et innlegg som ble svakt klarert rett i beina på Aafk 2-spilleren. Selnæs takket og bukket og smokket ballen i mål bak en sjanseløs Storm Kolbjørnsen. Fem-seks minutter senere doblet vertene ledelsen etter en mønsterkontring som endte hos Sander Hestetun Kilen som banket ballen opp i nettmaskene.

2-0 sto seg til pause, og selv om laget lå under var VIF 2 aldri i nærheten av nedrykk. Opphentingen startet da Jakob Granli reduserte fem minutter over timen spilt, etter en corner på bakerste stolpe av William Osnes-Ringen som Granli stanget kontant i nettet. Drøye 20 minutter før slutt kom utligningen, da VIF-rekruttene også viste at de kunne kontre. Adrian Kurd Rønning spilte gjennom Lorents Apold Aasen som scoret sikkert alene med keeper.

Les flere saker om 2. divisjon her

Én seier på de siste 13 kampene

Minuttet før full tid fullførte Vålerenga snuoperasjonen, da Ivar Winje kjørte solo ute på kanten før han dro seg inn i 16-meteren og skaffet seg vinkel for å skyte. Det skuddet ble curlet fint rundt vertenes keeper, og sørget for at VIF-rekruttene vant sesongens siste kamp 3-2. Dermed endte VIF 2 sesongen på tiendeplass, med hele fem poeng ned til Træff som rykket ned sammen med Fram og Aafk 2.

I Arendal hadde Kjelsås fint lite å spille for, da Eivind Kampens menn har vært ferdigspilt for sesongen en god stund. Borte mot Arendal fikk Kjelsås med seg et sterkt bortepoeng, men avsluttet med det også serien med bare én seier i ligaen siden 9. juli. Det er ganske sjokkerende med tanke på den gode vårsesongen, der Eliteserielag etter Eliteserielag ble beseiret.

På Norac stadion tok Arendal ledelsen på straffespark, etter at Jens Bonde Aslaksrud kom for sent inn i en duell mot John Philippe Koko på kanten av 16-meteren. Kjelsås-keeper William da Rocha var på straffen, men Arendals toppscorer Mathias Johansen snek ballen i mål etter 14 minutter.

[ Lyn scoret ti i siste serierunde – må likevel ut i kvalik: – Surrealistisk ]

Grorud fornøyd med høstsesongen

Fem minutter senere utlignet Kjelsås, da Aslaksrud sendte Patrick Askengren i bakrom. Unggutten utnyttet litt forvirring mellom forsvaret og Arendal-keeper og fikk tuppet ballen forbi. Den trillet i stolpen, men Askengren var først på returen og satte inn utligningen. Det ble også kampens siste mål, som gjør at Kjelsås ender på sjetteplass med 35 poeng på de 26 serierundene.

Ett poeng og to plasser over endte Grorud på en fjerdeplass, etter at også Andreas Alreks menn spilte uavgjort. Det endte nemlig 0-0 borte mot Ørn-Horten, i en kamp trener Andreas Alrek oppsummerer som en stillingskrig.

– At vi ender på en fjerdeplass denne sesongen er vi godt fornøyde med, etter en positiv høstsesong, sier Grorud-treneren til lagets Twitter/X-konto.

Også Ullern avsluttet sesongen lørdag, med bortetur til den suverene avdelingsvinneren Levanger. Vertene var en kamp unna å gå ubeseiret gjennom hele sesongen, og mot Ullern klarte de det målet da Sanel Bojadzic og tidligere Skeid-spiss Gabriel Andersen scoret målene i det som endte med 2-0. Ullern endte med det sist på tabellen, med hele 13 poeng opp til trygg plass, som Gjøvik-Lyn knep på siste dag.

[ VIF-fest i alle formater etter at Vålerenga sikret seriegullet ]