Vålerenga seriemester en runde før slutt. Fikk hjelp av LSK!

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Matchvinner Janni Thomsen og VIF-jentene kunne starte seiersdansen da de fikk bekreftet sluttresultatet fra LSK-hallen. Der endte det uavgjort mellom LSK Kvinner og Rosenborg (1-1) og da ble gullkampen avgjort en uke før nettopp Rosenborg og Vålerenga møtes på Lerkendal.

VIF-jentene fulgte sluttsekundene fra LSK-hallen på storskjermen på stadion. Klokka 15.22 var gullet i boks!

Pokalen til seriemesteren og alle de tilhørende medaljene var trygt forvart i dopingrommet under tribunene. De remediene ville ikke VIF-spillerne se før avspark.

Men nå kunne generalsekretær i NFF, Karl-Petter Løken, få hentet dem og dele dem ut på kunstplenen.

Drømmetreff

At nettopp Janni Thomsen ble matchvinner gledet alle i bått tøy. For dette var danskens første kamp fra start etter at hun var tilbake fra langvarig skade. Hun sendte ballen som et prosjektil opp i krysset og punkterte kampen på Intility ti minutter før full tid.

Men det tok tid før de kom i gullmedaljemodus.

Vålerenga fikk den tarveligste starten de kunne tenke seg etter at de tok fullstendig tak i kampen fra start.

Åpningssjokk

For da Stabæk fikk sin første kontring etter ni minutter tok de den med alt de hadde. Det vil si, Monica Isaksen utnyttet den gode plassen hun fikk mellom VIFs høytstående stoppere og løp enkelt og greit fra dem. Hun satte ballen behersket ved siden av keeper Jalen Tompkins.

Og da Rosenborg like etter tok ledelsen mot LSK Kvinner i LSK-hallen, var Vålerenga revet ned fra tetplassen.

Men Vålerenga fikk hjelp av Stabæks Silje Helgesen da hun satte inn en meningsløs takling på Thea Bjelde helt nede ved dødlinja. Men når det er innenfor 16-meteren blir det straffespark av slikt.

Det var stor aktivitet blant VIF-supporterne på Intility lørdag. (Heiko Junge/NTB)

Den satte selvfølgelig Toppseriens evige toppscorer Elise Thorsnes i mål.

Og bare to minutter etter bød Stabæk-keeper Sunniva Skoglund på en gavepakke og Olaug Tvedten sluset ballen opp i nettaket.

Kampen var snudd

Kampen var snudd og Vålerenga var serieleder igjen.

- Nå er vi der, men vi må bare fortsette, sa målscorer Tvedten i pausen.

- Jeg er fornøyd med fokuset jentene har, sa trener Nils Lexerød.

Men hva ville skje i LSK-hallen? Det kunne ikke VIF-spillerne tenke på.

Viktig redning

Vålerenga fortsatte kjøret etter hvilen, men igjen var det Stabæk som kom til den første farlige sjansen. VIF-forsvaret rygget og plutselig smalt ballen i tverrliggeren.

Og like etter var det keeper Jalen Tompkins som reddet VIF da innbytteren Anja Rasmussen kom helt alene gjennom.

Men da speaker opplyste at LSK Kvinner hadde utlignet i LSK-hallen, kom dagens høyeste jubelrop.

Hvis dette ville holde seg ut, var Vålerenga seriemester før det som var planlagt som en seriefinale mot Rosenborg om en uke.

Da Janni Thomsen kom i posisjon og Stabæk-forsvaret rygget og rygget, sa hun ja takk og sendte avgårde langskuddet som avgjorde denne kampen.

Da var det bare å fullføre oppdraget og vente på odddateringen fra LSK-hallen.





---

FAKTA

Toppserien kvinner lørdag, 25. serierunde:

Vålerenga - Stabæk 3-1 (2-1)

Intility Arena: Ca. 500 tilskuere.

Mål: 0-1 Monica Isaksen (9), 1-1 Elise Thorsnes (straffe 29), 2-1 Olaug Tvedten (31), 3-1 Janni Thomsen (80)

Dommer: Veronika Fjeldvær, Stadsbygd.

Gult kort: Emilie Bølviken, Stabæk.

Vålerenga (3-2-3-2): Jalen Tompkins – Ingibjörg Sigurdardóttir, Elise Thorsnes, Michaela Kovacs – Janni Thomsen (Ronja Arnesen fra 87.), Selma Pettersen (Ylinn Tennebø fra 84.) – Thea Bjelde, Linn Vickius, Olaug Tvedten (Stine Brekken fra 87.) – Karina Sævik, Mimmi Löfwenius (Felicia Rogic fra 84.).

Stabæk (3-2-3-2): Sunniva Skoglund – Lena Soleng Hansen, Silje Helgesen, Emilie Bølviken (Zara Jönsson fra 75.) – Thea Loennecken, Fanny Lång (Anja Rasmussen fra 45.) – Mathilde Kruse, Meryll Abrahamsen, Melissa Bjånesøy – Iris Omarsdottir, Monica Nedgård Isaksen.

Øvrige resultater: Avaldsnes – Røa 1-0, LSK Kvinner – Rosenborg 1-1, Lyn – Brann 3-2, Åsane – Arna-Bjørnar 2-1.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen