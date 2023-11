Stian (17) er en potensiell VIF-joker i nedrykksstriden: – Vil være med i krigen

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Med over 20 minutter igjen på Sarpsborg stadion, på stillinga 3-1 til hjemmelaget, kasta Geir Bakke innpå 17-åringen Stian Sjøvold Thorstensen, til fordel for Elias Hagen, sentralt på midten.

VIF tapte 3-2, men vant kampen 1-0 etter at Thorstensen kom inn, og Hagen har ikke levert spesielt godt den siste tida. Kanskje kan 17-åringen få flere minutter for VIF, i innspurten?

Unggutten har i hvert fall vært sentral på Vålerenga 2 hele sesongen, og løste arbeidsoppgavene godt i debuten på Sarpsborg stadion. Ikke noe blendende, men en trygg, og solid debut.

Etter kampen fikk han skryt av både Geir Bakke, og lagkameratene.

– Det er alltid gøy å høre litt skryt, det gir motivasjon til å jobbe enda mer videre, sier Thorstensen til Dagsavisen etter fredagens trening på Intility.

Det er to dager til den avgjørende kampen hjemme mot Stabæk. Kanskje kan den presise pasningsfoten til midtbanespilleren være en nøkkel, dersom VIF nok en gang har kjørt seg fast.

– Det handler om å finne den ene pasninga som sender oss igjennom, slik at vi kanskje scorer da. Jeg føler at det er noe jeg har i spillet mitt - at jeg kan finne den vanskelige pasningen, forteller han.

Stian Sjøvold Thorstensen (nummer 22) måtte innse at det ble 3-2-tap i debuten, til tross for at VIF vant kampen 0-1, etter hans innhopp. (Christoffer Andersen/NTB)

Har sett for seg drømmemålet mot Stabæk

Om det blir nye minutter vet han imidlertid ikke enda. Men om han skulle få det har han sett for seg hvordan han avgjør kampen.

– Det blir fort et langskudd. Kanskje en retur, utenfor 16-meteren, og så bare fyrer jeg av, smiler han lurt.

– Strak vrist, eller curl?

– Som regel har jeg brukt curlen, men jeg tror kanskje strak vrist er det jeg må gå for.

Det er i hvert fall drømmen. I realiteten har han akkurat fått sine første minutter for A-laget, og er på ingen måte den folk forventer at skal redde VIF fra et katastrofalt nedrykk. Men kanskje er det akkurat dette VIF trenger? For der andre VIF-spillere trenger å bli bygget opp, er det motsatte tilfelle for VIFs ferskeste debutant. Han har ingen tung bagasje med seg fra denne sesongen, slik lagkameratene har.

– Nå har jeg fått debuten, så Geir kan ikke bygge meg alt for mye opp, og gi meg for mye selvtillit heller, sier han.

– Jeg har fått høre at det var et godt innhopp, og at hvis jeg fortsett å jobbe på, så kommer det flere muligheter, legger han til.

– Du må jo i hvert fall sitte med en følelse av at veien til flere minutter har blitt mye kortere nå?

– Ja, det kan det føles ut som. Når han har gitt meg såpass med tillitt at han setter meg inn i en sånn kamp, når vi ligger under 3-1 - og får ganske mange minutter - så føler jeg jo kanskje at det kan bli mer.

– Har Geir Bakke sagt noe om at du kan komme til å spille en viktig rolle i innspurten her?

– Ikke direkte, svarer Thorstensen.

Vil være med i «krigen»

VIF ligger i øyeblikket på direkte nedrykk. Ett poeng foran søndagens motstander på Intility – Stabæk.

Intility Arena kan bli fullsatt. Det er en heftig scene å stå på, for en uerfaren trønder.

– Det blir en sykt viktig kamp. Vi har ikke noe annet valg enn å vinne. Jeg tror alle gutta er klar over det, når vi nå er i den posisjonen vi er i. Det kommer til å bli fyr, og flamme - på banen, og på tribunen, forteller han, før han fortsetter:

– Jeg ser for meg at det kommer til å være en krig, rett og slett. Mye frispark, og fight. Da er det om å gjøre å vinne den fighten.

– Er du en mann man tar med seg i krigen?

– Ja, jeg vil ikke si at jeg er redd for å være med i den krigen. Jeg liker det. Jeg liker litt buing fra fans, og sånn, svarer 17-åringen.

– Hadde ikke trodd jeg skulle debutere nå

Om Geir Bakke vil benytte seg av Thorstensen nok en gang, får vi vite på søndag. Unggutten er i hvert fall klar om han skulle bli kalt til strid. Debuten mot Sarpsborg har gitt han ytterligere tru på at han kan bidra.

– Nå har man fått debuten, det er ordentlig gøy. Men nå må man tenke på Stabæk, som er den viktigste jobben, presiserer han.

– Det er deilig å kjenne på følelsen av at det er mulig å spille på dette nivået, som en 17-åring. Hvis jeg hadde sett på meg selv for to år siden hadde jeg ikke trodd at jeg skulle debutere nå. Det er utrolig egentlig, legger han til avslutningsvis.

VIF møter altså Stabæk hjemme på søndag. Deretter venter HamKam borte, før Tromsø kommer til Intility i siste serierunde.

PS: Stian Sjøvold Thorstensens bror, Fredrik Sjøvold, debuterte for Bodø/Glimt i fjor sommer, først som 18-åring. 1-0 til VIF-gutten der, altså.

