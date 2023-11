Prisdryss for nyopprykkede KFUM Oslo – fikk årets trener og unge spiller

Det skriver klubben på X/Twitter.

Moesgaard tok over etter Jørgen Isnes foran sesongen og kan virkelig feire etter sin første sesong som hovedtrener.

39-åringen har de siste sesongen jobbet som assistent under Isnes, men har for virkelig vist seg fram under årets sesong. Sammen med sin assistent, Luke Torjussen, har de sikret et historisk opprykk med én kamp igjen av sesongen.

Okeke gjorde i mars overgang fra Fredrikstad til KFUM og har blomstret under Moesgaards ledelse. 21-åringen har notert seg med fem mål og ti målgivende på 28 kamper i 1. divisjon.

Søndag avslutter de sesongen borte mot Start.

