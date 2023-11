Lise Klaveness gratulerer Vålerenga: - Dette burde flere opplevd

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Lise Klaveness har store ambisjoner også på vegne av kvinnefotballen. Hun nøt oppgjøret på Intility der Vålerenga fortjent hanket inn seriegullet.

Da kampen var over måtte hun selv entre kunstgressmatta for å dele ut medaljene og pokalen for seriemesterskapet i 2023.

635 tilskuere

Men hun skulle gjerne hatt fulle tribuner ved en slik anledning. Det offisielle tilskuertallet denne lørdagen var 635.

Til sammenligning er guttas nedrykkskamp mot Stabæk et døgn senere nærmest utsolgt.

– Det er en refleksjon jeg har. Wembley selges nå ut til mange kvinnekamper. Her hjemme tar det tid. Men de som var her fikk en fin opplevelse og det vil på sikt smitte, sier Lise Klaveness til Dagsavisen.

Både hun og generalsekretær Karl-Petter Løken sto for medaljeutdelingen på Intility. Deretter danset og jublet VIF-jentene foran de supporterne som kom.

Flere på cupfinalen

Om to uker får de sjansen igjen når Vålerenga og Rosenborg møtes til cupfinale på Ullevaal stadion. Der blir det i hvert fall et betydelig høyere publikumstall.

– Vålerenga har vært det beste laget gjennom sesongen, de hadde en særlig sterk vårsesong. Så levde denne gullkampen nesten helt inn. Det er positivt. Og så får Vålerenga nye muligheter i Europa neste år, sier Lise Klaveness mens syngende VIF-jenter svinger forbi henne utenfor garderobene på Intility.

En serierunde gjenstår i Toppserien. Da avgjøres det om Rosenborg eller LSK Kvinner tar sølv, og om Arna-Bjørnar eller Avaldsnes rykker ned.

