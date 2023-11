VIF mot Stabæk to ganger. Gull og gråstein

Toppserien spiller nest siste serierunde lørdag og Vålerenga er seriemester hvis de slår Stabæk samtidig som LSK Kvinner og Rosenborg spiller uavgjort.

Hvis Rosenborg vinner i LSK-hallen, blir det ren seriefinale Rosenborg – Vålerenga på Lerkendal om en uke.

På Lerkendal

– Vi konsentrerer oss om vår kamp. Og jeg tror Rosenborg slår LSK Kvinner slik at ingenting blir avgjort før i siste runde, sier VIF-trener Nils Lexerød til Dagsavisen.

For Vålerenga handler det om å slå et Stabæk som har lite å spille for. De ligger midt på tabellen med elleve poeng opp og ti poeng ned til nærmeste lag.

VIF har to poeng og to plussmål til gode på Rosenborg.

Da Vålerenga spilte 1–1 mot Brann i siste runde var det Mimmi Löfwenius Veum som berget laget med sin utligning, selv om hun var syk.

Støtte fra Klanen

– Nå er det så få kamper igjen at jeg vil spille alt, sa Löfwenius til Dagsavisen etter den kampen.

Mot Brann var hun Vålerengas mest aggressive spiller da hun ledet an i det høye presset.

- Men vi var ikke bra nok samlet, sa hun.

Avslutningen av sesongen blir et fyrverkeri hvis Rosenborg vinner i LSK-hallen samtidig som VIF slår Stabæk. Da blir det seriefinale på Lerkendal og cupfinale på Ullevaal med en ukes mellomrom for de to lagene. Men også LSK Kvinner er med i gullkampen i serien hvis de slår Rosenborg.

Vålerengas menn skal opp mot Stabæk søndag i en svært viktig kamp for å unngå nedrykk. Klanen har varslet sin ankomst til lørdagens trening som er noen timer før avspark av kvinnekampen.

---

FAKTA

Tabelltoppen Toppserien

1. Vålerenga 56 (+41)

2. Rosenborg 54 (+39)

3. LSK Kvinner 53 (+23)

To serierunder gjenstår

---

