Borchgrevink ønsker seg en VIF-fremtid. Har fått tilbud fra klubben

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Krisestemning på Valle? Vel, det så ikke slik ut på fredagens trening, men når småpraten skyter fart er det overlevelse det handler om. Søndagens oppgjør mellom Vålerenga og Stabæk blir det heftigste dem i mellom siden lagene spilte i cupfinalen i 2008 (VIF-seier 4-1).

Ingen av dagens VIF-spillere var med på det. Ei heller Christian Borchgrevink som da var ni år gammel og hadde nettopp kommet til klubben fra Lille Tøyen.

I dialog om ny kontrakt

Men nå står det faktisk mere på spill. Å overleve i Eliteserien har større økonomisk betydning på sikt.

For dagens 24 år gamle VIF-back handler det også om å tenke framtid. For kontrakten hans går ut etter denne sesongen og han har ikke signert noen ny.

– Vålerenga er klubben jeg vil være i, og de har gitt meg et tilbud. Det kom etter at jeg sa at det måtte skje noe. Så vi blir nok enige. Om jeg signerer i november eller i desember spiller ikke så stor rolle for meg, sier Christian Borchgrevink til Dagsavisen der vi har satt oss på innbytterbenkene til bortelaget på Intility.

Sportssjef Joacim Jonsson bekrefter at dialogen er i gang.

– Jeg er vokst opp med denne klubben, og den støtten og kjærligheten jeg har følt, betyr enormt mye. Det er vanskelig å sette ord på det, sier han.

I supportermiljøet er han allerede utpekt som klubbens neste kaptein.

– Klanen har bare vært helt fantastiske denne høsten. Nå handler det om å gi dem det de fortjener tilbake, sier han.

Bare ett fokus

For det er opplagt at noe er langt viktigere på kort sikt. At Vålerenga redder plassen. Det er jo årets sensasjon i Eliteserien at VIF ligger nest sist tre runder før slutt.

Og det er en liten sensasjon at Borchgrevink kan snakke fotball ubesværet uten å ha fokus på den kneskaden som holdt han ute i hele fjorårssesongen. Først 15. juli i år, i Geir Bakkes første kamp som VIF-trener, gjorde han comeback som innbytter etter pause i 0-4-tapet for Molde.

Første kamp fra start kom først 17. september, hjemme mot Aalesund (seier 3-1). I kampen før scoret han og berget poeng i bortekampen mot Viking.

Må snu det negative

Etter de siste kampene har vi sett en illsint Borchgrevink både i pausen og etter kamp. Da har han vist hvor mye dette betyr for han.

– Ta oss gjennom reaksjonene til deg og laget etter de siste kampene (VIF har fire tap på rad)?

– Vi er jo veldig klar over situasjonen, og det er tydeligvis alle andre også. Det er litt bensin på bålet for vår del. Det handler om å lukke garderoben og være samlet i det. Samtidig må vi komme videre, eller som Geir Bakke sier: – Blinke ut av rundkjøringa, se mot sola.

– Når vi kommer inn på mandagen setter vi oss ned og snakker ut. Vi trenger alle synspunkter og må få frustrasjonen ut. Alle bidrar. Det har vi vært gode på. Vi får alt ut mandag og da er vi enige om at vi legger det bak oss. Da ser vi bare fremover.

Christian Borchgrevink spilte sin første kamp fra start mot Aalesund i høst. Men scoringen hans ble annullert.... (Lise Åserud/NTB)

– Men for mye negativt snakk kan påvirke dere?

– Ja, men du må ta stilling til det negative. Fokuset må bli hvordan vi gjør det bedre. Og det er tema resten av uka.

– Du var illsint etter tapet i Sarpsborg?

– Jeg kan ikke holde igjen sinnet. Vi må vise temperament. I 1. omgang mot Sarpsborg roter vi bort muligheten, og det går på enkle ting som innsats og innstilling. Det er stolthet som gjelder, for deg sjæl eller klubben. Da gikk det en kule varmt i garderoben der, forteller han.

På lørdagens trening har Klanen varslet sin ankomst. Nå trenger laget all den støtten den kan få.

Jentene kan ta gull

Som kontrast til det hele kan damelaget bli seriemester lørdag. Også de møter Stabæk.

– Med seier på søndag tar vi med oss ekstra energi og selvtillit. Nå har vi sett mye rundt oss, men nå handler det bare om oss sjøl. Vinner vi de tre siste rykker vi i hvert fall ikke ned, avslutter han.

– Og vi sitter her og har ikke snakket om din skade i det hele tatt?

– Det er ekstremt deilig. Jeg har gått fra å være han som har lunta rundt skadet i et år til å være en del av laget. Det var uaktuelt for meg å tenke på at det var karrieretruende. Jeg la inn en veldig god jobb i fjor og i vår, det må jeg innrømme, sier han.

Da ble det også sterke følelser i sving da han kom på banen til første kamp for annetlaget i 2. divisjon 2. juli i år.

Et mål var nådd.

Neste mål ligger rett foran ham nå. Det går mot fullsatt Intility når Bob Bradleys Stabæk kommer søndag ettermiddag.

PS. På fredagens trening var alle tilgjengelige bortsett fra Simen Juklerød som sliter med sykdom. Stabæk (h), HamKam (b) og Tromsø (h) er VIFs gjenstånde kamper.

---

FAKTA

Bunnstriden:

Haugesund 30 (-6)

HamKam 30 (-19)

Sandefjord 25 (-9)

Stabæk 25 (-16)

Vålerenga 24 (-13)

Aalesund 18 (-42)

De to siste lagene rykker ned, tredje siste spiller kvalifisering mot et lag fra OBOS-ligaen.

Tre serierunder gjenstår, maksimalt ni poeng å hente.

---

