Da Rasmus Eggen Vinge ble tatt ut på førstelaget ba han om å få slippe. Nå kan han senke VIF

Stabæks nye driblefant og profil kan få en hovedrolle i søndagens nedrykksdrama av en fotballkamp når Stabæk kommer til Intility Arena.

Lagene ligger nest sist (VIF) og tredje sist (Stabæk ett poeng foran) og taperen står i stor fare for å rykke ned.

Kampen er i ferd med å bli utsolgt og temperaturen er skyhøy på begge sider.

Spilte med Sahraoui

Men er den det hos 22 år gamle Rasmus Eggen Vinge? Han som scoret sitt første mål for Stabæk i Eliteserien for to uker siden?

Det er ikke sikkert med den bakgrunnen han har:

For på Intility Arena er det også en videregående skole. Der gikk Rasmus sammen med en rekke senere VIF-spillere for noen år siden, blant dem Osame Sahraoui.

Da Rasmus var gjest i Dagsavisens podkast Trikkeligaen tidligere i høst, fortalte han hvordan han ba om å få slippe å få spille på skolens førstelag da gjengen var på tur til Spania. Han ville i stedet ha det moro på tredjelaget.

Nei takk til akademier

For kontrasten mellom lek og alvor har fulgt ham i hele oppveksten. Derfor er han klar på at såkalt akademifotball (talentsatsing for unge) aldri var noe for ham.

– Jeg merket litt på det da jeg startet på Vålerenga videregående skole. Halve klassen spilte på Vålerenga. Det de holdt på med passa liksom ikke meg. Det var veldig fokus på at “Vi er Vålenga” og vi er mye bedre enn alle andre. Dette passet meg ikke.

– Vi dro på treningsleir til Spania og skulle møte juniorlaget til Malaga. Vi var noen og 20 spillere på tur og så fikk jeg vite at jeg skulle spille på førstelaget. Jeg skulle spille på venstre kant, Osame på høyre kant og foran hadde vi Bjørn Martin Kristensen (nå Aalesund, da Nordstrand). Jeg gikk til treneren og ba pent om å få slippe. Men fikk til svar: Selvfølgelig skal du spille! Jeg måtte ringe hjem til mamma og snakke med henne. Men hun ba meg slappe av og bli med.

– Hvordan gikk det?

– Jeg tror jeg spilte min beste kamp noensinne. Siden har jeg aldri gruet meg til å spille en fotballkamp. Men det jeg mener å si er at man trenger ikke satse beinhardt gjennom akademier når man er ung. Jeg ville ha det gøy, slik jeg hadde det da jeg spilte på Bøler Turbo som 6-åring. Jeg husker vi tapte 0–17 for Bækkelaget i min aller første kamp!

Eggen Vinge vurderte faktisk å legge opp som tenåring, men ga seg selv en ekstra sjanse da han gikk fra Nordstrand til Kjelsås. Og han vil gjerne fortelle at det er mange veier for å bli god.

Rasmus Eggen Vinge på plass i Trikkeligaens podkast-studio. (Reidar Sollie)

Må ha det gøy

– Jeg tror altfor få i norsk fotball har den tilnærmingen. Jeg tror ikke det er noe enten eller. Jeg tror den som blir best også har det morsomt. Akademi passer sikkert for mange, for andre gjør det det ikke. Men de skal vite at dette ikke er eneste veien til å bli god. Det er veldig fokus på å bli god tidlig. Hvis du er 16–17 år og ikke i nærheten av Eliteserien, så der det for sent, fikk jeg høre. Det er jo feil. Da jeg var 18 år var jeg vel 1,32 høy og hadde ikke et eneste hår på kroppen. Da spiller du ikke i Eliteserien, gliser han i dag.

For folk utvikler seg forskjellig.

Da han gikk på skolen på Intility kunne han valgt Vålerenga som mange andre.

– Jeg fikk høre at skulle man bli god måtte man enten gå til Vålerenga eller Stabæk (!). Rasmus valgte noe helt annet.

I stedet ble det Nordstrand i 3. divisjon og senere Kjelsås i divisjonen over. Han skjøt Kjelsås til semifinale i cupen før han gikk videre til Stabæk i høst, der han er blitt supporternes nye yndling. Fordi han har en underholdende stil der han alltid er i bevegelse og prøver å utfordre.

Trent med RBK og VIF

– Jeg hadde jo ikke ambisjoner som fotballspiller. Jeg var redd det skulle bli for mye alvor. Så jeg er nok definisjonen på en “late bloomer” som tar det litt som det kommer. Jeg har trent med Rosenborg, Vålerenga og andre klubber på veien. Jeg var åtte år i Nordstrand, sammen med blant andre nevnte Bjørn Martin Kristensen, som senere gikk til Grorud og Aalesund. Og noen som nå har rykket opp i Eliteserien med KFUM Oslo.

– Hva var veiskillet?

– Thomas Holm (trener i Nordstrand og tidligere toppspiller i VIF) skal ha en stor del av æren for at jeg er der jeg er i dag. Jeg hadde ingen tro at jeg kunne bli noe. Han tok meg med på to A-kamper i 2019, nesten uten spilletid. Men jeg opplevde å bli sett og det betydde veldig mye. Han sa allerede da at han trodde jeg ville komme til Eliteserien en dag. Han fikk faktisk rett!

– Første målet mitt på 2. laget til Nordstrand var med assist fra Thomas Holm, forteller han.

Rasmus Eggen Vinge (t.v.) har akkurat sendt Kjelsås til semifinalen. (Astrid Pedersen/NTB)

Løp i alle retninger

Selvtilliten han fikk og utviklingen har fikk i Nordstrand gjorde at han ville prøve seg på et høyere nivå da Kjelsås tok kontakt.

Og da er vi ved neste trenere som har betydd mye: Eivind Kampen og Jørgen Bjørn.

Eivind Kampen så en kjempespennende spiller som løp i alle retninger og øste ut krefter.

– Eivind har brukt noen timer på meg på veldig detaljnivå. Jeg har hatt mange dribleraid, men på feil steder på banen. Vi jobbet veldig mye med posisjonering. Eiviind er veldig flink på slike detaljer. Men jeg er drittlei ordet blindsone. Jeg hadde jo bare en halv sesong med voksenfotball og vurderte å trappe ned og satse helt på fysioterapi. – Jeg ga meg selv eett år på å spille meg inn i startelleveren. Jeg trodde jeg var verdens dårligste spiller en stund, men jeg var heldigvis god til å lytte. Videoer med meg om alle mine feil valg og feil løp. Men det skulle til for å ta det neste steget.

– Det skumleste i fotball er video. Det avslører alt. Det skjedde igjen med Bob Bradley i Stabæk nylig. jeg var å vei på et løp mot cornerflagget. Han spurte hvorfor. Det så veldig dumt ut!

– Du har jo hundre løp som ikke var nødvendig, sa Eivind Kampen. Det samme sa Bob Bradley da jeg kom til Stabæk. Egentlig er de to veldig like som trenere, mener Eggen Vinge.

Må ha litt show

Han fikk sin Eliteseriedebut som innbytter mot Viking 20. august, han spilte sin første kamp fra start mot Brann 17. september og 29. oktober kom den første scoringen, borte mot Sarpsborg i 2–2 kampen der. Samme sted der Vålerenga tapte 2–3 søndag.

– Fansen mener jeg har spilt mye bedre enn jeg selv har tenkt. Men jeg tør å prøve, liker å lage litt show. Og jeg tenker fortsatt at det er bedre å gjøre et par løp for mange enn å stå stille, sier han.

Karrieren har mildt sagt skutt fart. I fjor høst fikk han henvendelse fra en klubb: Levanger. De er nå klare for OBOS-ligaen i 2024.

Etter en treningskamp mot Stabæk i LSK-hallen i januar, merket daværende Stabæk-trener Lars Bohinen seg hans kvaliteter. Da han sendte Stabæk ut av cupen i sommer, ble det overgang dit.

Og nå er han klar for årets nervekamp på Intility der han kanskje kan få god plass ute på kanten mot Vålerengas tremannsforsvar.

– Jeg har spilt på Intility for Kjelsås mot Våleerngas 2. lag og irritert meg at de har stilt så sterkt lag, avslutter Rasmus Eggen Vinge.

Får han samme inntrykk søndag?

PS. Hele familien hans er fra Trondheim, derfor har han fått trene mye med Rosenborg i sommerferiene. Men han er ikke i slekt med den Eggen som er legenden i Rosenborg.

PS II: Hele samtalen med Eggen Vinge kan du høre i podkasten Trikkeligaen.

