VIF-kapteinen: - Vi gjør det motsatte av det vi ble enige om

Med en svær ispose rundt hver ankel oppsummerte VIF-kapteinen situasjonen overfor Dagsavisen etter at lysene var slukket på Sarpsborg stadion søndag kveld.

Det fjerde tapet på rad betyr at Vålerenga sank enda litt lenger mot nedrykk. Hvis Sandefjord vinner mandagens kamp mot Aalesund, ligger VIF nest sist.

I dialog med supporterne

Etter kampen sto trener Geir Bakke og Stefan Strandberg lenge og snakket med VIF-supporterne. Det endte med et massivt brøl til spillerne, som ble tolket at de står sammen i elendigheten.

Strandberg er imponert over supporternes tålmodighet, men skjønner frustrasjonen. Og samtalen hadde visstnok ikke så mye innhold.

– Hvis du har en stor krangel med kjerringa, finner du ikke løsningen der og da. Men vi står i dette sammen, sier han.

– Men supporterne har vært fantastiske i hele år. Nesten overraskende med tanke på det vi har levert. Nå må vi få gitt noe tilbake.

Et kult angrepslag

Kampen på Sarpsborg stadion startet med en stor sjanse til hjemmelaget etter 35 sekunder, der Strandberg ble liggende lenge nede. Fullt kaos i VIF-feltet umiddelbart.

– Jeg fikk en smell på innsiden av kneet, men jeg tror ikke det er noe alvorlig. Jeg hadde så mye adrenalin at det ikke var aktuelt å gi seg.

– Hvorfor går det som det går?

– Vi gjør det stikkk motsatte av det vi ble enige om før kampen. Sarpsborg er et av de kuleste angrepslagene i Eliteserien. Det er de ved at de utnytter mellomrommet foran forsvarslinja. Dette visste vi om, så gir vi dem akkurat den plassen de trenger. I stedet for å ta et steg fram, rygger vi i håp om at situasjonen skal løse seg. Det går ikke. Vi må tørre å spille fotball, vi kan ikke være livredde, sier han og roser debutanten Stian Sjøvold Thorstensen som kom inn i 2. omgang.

– Han er 17 år og vil bare spille fotball. Det er slik hele laget må opptre, sier Strandberg.

Landskamper midt i innspurten

Nå er saken klar. Hjemmekampen mot Stabæk kommende søndag blir den første av tre mulige finaler. Vålerenga må antakelig vinne to av de tre siste kampene.

– Kan du bli med ned i 1. divisjon?

– Det tenker jeg ikke på nå. All fokus er på de tre siste kampene, sier Stefan Strandberg, som midt i innspurten får et avbrudd med landslaget.

Tirsdag tas troppen ut til den siste runden i EM-kvalifiseringen, der Norge ikke har noen sjanse lenger. Norge møter Færøyene i privatkamp før den siste EM-kampen borte mot Skottland 19. november.

VIF-trener trener Geir Bakke i mediesonen i Sarpsborg. (Christoffer Andersen/NTB)

Geir Bakke: Tre finaler

Trener Geir Bakke har lang rutine i å forklare VIF-nederlag denne høsten. Han har et svakere poengsnitt enn sin forgjenger Dag-Eilev Fagermo.

Nå er bildet krystallklart.

– Skal vi være med på dette, eller skal vi ikke være med. Der er vi nå. Hvis vi fortsetter med dette spillet, så er vi nede. Så enkelt er det, sier han til Dagsavisen og Aftenposten.

Vålerenga rykket sist ned i 2000, da var Geir Bakke assistenten til Tom Nordlie.

– Hvilke flere knapper kan du trykke på?

– Alle fotballspillere gjør så godt de kan, men så handler det om hvordan spillerne har det inni seg. Så er det min og støtteapparatets jobb å sørge for at spillerne kommer i den posisjonen hvor de angriper å være i den posisjonen vi er i. Noen har den kontrollerte desperasjonen i seg, andre har det ikke. Vi er puslete i de situasjonene som er helt avgjørende å være sylskarpe i. Gjennombruddsløp som må tas ut, evnen til å finne posisjon i tide.

Keeperbytte

– Hvordan var samtalen med supporterne etter kampen?

– De raser rundt og leverer varene både hjemme og borte. De har holdt det gående i hele år. De tar alltid ryggen vår. Det er imponerende.

– Du foretar et keeperbytte. Hvorfor?

– Sarpsborg spiller på en måte der de kommer med mange innlegg og har mye trafikk i boksen. Da vurderte vi det slik at Magnus Sjøeng har litt større rekkevidde.

– Og du setter inn en 17-åring, Stian Sjøvold Thorstensen, i 2. omgang. Hvorfor?

– Fordi han er en veldig god ballspiller og Elias Hagen var sliten.

Geir Bakke takker for seg og stålsetter seg for de tre siste kampene, der to av kampene går på hjemmebane, der VIF har syltynne to seire i år og er det svakeste hjemmelaget av alle. Også den tendensen må snus. Faktisk umiddelbart.

Vålerengas tre siste kamper:

Søndag 12.11 kl. 17.00: Stabæk (h)

Søndag 26.11 kl. 17.00: HamKam (b)

Søndag 3.12 kl. 17.00: Tromsø (h)

