Spillerbørs Vålerenga: For enkle baklengsmål igjen

MAGNUS SJØENG - 6: Tilbake i mål etter å ha mistet plassen til Jakob Storevik. Leverte kjemperedning etter 35 sekunder og ble tidlig varm. Langskuddene som gikk inn kunne han gjøre lite med. Ny feberredning på skudd fra Jo Inge Berget.

AARON KIIL OLSEN - 5: Inn i startelleveren igjen. Viste sin kraft da han headet inn 2-3 og ga VIF moment for en sluttspurt. I likhet med resten av forsvaret slet han med kvinne Sarpsborgbein før pause.

STEFAN STRANDBERG - 4: Fikk en smell i første minutt, men reiste seg. Strålende pasning foran VIFs redusering, men har hovedansvaret for at forsvaret som helhet slår for store sprekker.

FREDRIK OLDRUP JENSEN - 4: Også han preget av stressnivået i dette laget. Kommer kke raskt nok opp i motstander og dermed kommer avslutningene som gir scoringer.

CHRISTIAN BORCHGREVINK - 4: Vanskelig halvdistanse mellom back og kant. Innleggene er hans spisskompetanse og dem ble for få av. Men la den målgivende corneren til Kiil Olsen.

PETTER STRAND - 4: Arbeidsjernet hadde noen overraskende balltap og lyktes sjelden med sine offensive bidrag.

ELIAS HAGEN - 3: Sliter med å finne posisjonen sin i dette laget. Har det med spillestilen å gjøre. Uvanlig passiv og har for mange balltap. Byttet ut etter en drøy time med unggutten Stian Sjøvold Thorstensen.

HENRIK BJØRDAL - 4: Jobbet hardt, men var ikke like kvikk i beina som sine motstandere. Måtte ut med hamstringskade før pause.

MAGNUS RIISNÆS - 5: Spilte på venstrekanten denne gangen og har mye energi i spillet sitt. Prøvde seg på langskudd, kom i gode posisjoner uten å få ballen. Flott innlegg til VIFs utligning.

MOHAMED OFKIR - 4: Jobbet aggressivt foran og lyktes med noen gjenvinninger som ga VIF muligheter. Feil pasnngsvalg i nest siste trekk litt for ofte.

ANDREJ ILIC - 5: Vålerengas målgarantist. Når han får henge i lufta og innlegget kommer, er det scoring. Jobbet hardt for å komme i posisjon, men innleggene ble for få.

SIMEN JUKLERØD - 4: Kom inn for en skadet Henrik Bjørdal fem minutter før pause. Tok plass på venstresiden og fikk inn noen offensive løp, uten at det ble noe ut av det.

STIAN SJØVOLD THORSTENSEN: Spilte 23 minutter for Elias Hagen og fikk sin A-lagsdebut!

DANIEL HÅKANS: Spilte 23 minutter for Mohamed Ofkir og prøvde å sette fart i laget.

ENEO BITRI: Kom inn på overtid for Magnus Riisnøs i et forsøk på å få hodestyrke foran.





