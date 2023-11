Se bildegalleri og video fra KFUM Oslos historiske opprykk

KFUM Oslo begynte å trene på dagtid forrige sesong, etter å ha rykket opp igjen til Obosligaen i 2018. Siden den gang har laget ligget i toppen og kjempet om opprykk til Eliteserien, og endelig skulle det lykkes for laget fra Ekeberg. Her kan du bla deg gjennom nærmere 40 bilder fra Kåffas opprykksfest i dette galleriet.

Utvid Automatisk avspilling Bilde 1 av 38 KFUM Oslos spillere jubler etter at Kåffa sikret seg opprykk til Eliteserien 2024 etter å vunnet 1-0 mot Skeid. (Frederik Ringnes/NTB)

– En følelse jeg tar med i grava

Daglig leder Thor-Erik Stenberg var en stolt mann da han møtte Dagsavisen midt i feiringen ute på Intility Arena, der KFUM slo Skeid og sikret opprykket til Eliteserien i nest siste runde.

– Vi har bygget klubb i ti år. Langsiktig tenkning har gitt et slikt sportslig resultat som et opprykk til Eliteserien. Jeg er utrolig stolt av å få til det i Norge i dag, sier Stenberg.

Robin Rasch har vært i KFUM Oslo siden 2016, og sett spiller etter spiller forlate klubben og få sin sjanse i Eliteserien de siste årene. Endelig skulle det lykkes også for Kåffa-kapteinen, som blir 30 år når han får sin sjanse til å spille i Eliteserien.

– Det blir så utrolig stort å få lov til å være kaptein for den gjengen her i Eliteserien. Nå skal vi møte lag som har vært i mesterligaen og som spiller mot de aller største ute i Europa. Å være en motstander for de lagene blir utrolig kult. Det her er en følelse jeg tar med meg i grava. Det er rett og slett uvirkelig, sier han.

Etter over 100 kamper for klubben kom det definitive høydepunktet for Remi-André Svindland da han ble matchvinner i seieren som sikret opprykket til Eliteserien.

– Det er en vill scoring! Jeg har sett den et par ganger allerede og skal se den mange flere ganger. Den skal ut på Instagram, Facebook og YouTube og alt som er. Dette skal jeg melke for alt den er verdt, sier Svindland.

Etter over 100 kamper for klubben kom det definitive høydepunktet for Remi-André Svindland da han ble matchvinner i seieren som sikret opprykket til Eliteserien.