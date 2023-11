Keeperbytte i Vålerenga

SARPSBORG (Dagsavisen: VIF-trener Geir Bakke gjør endringer i forsvaret foran søndagens uhyre viktige bortekamp mot Sarpsborg 08.

Fra forrige kamp byttes både keeper og midtstopper ut slik at Magnus Sjøeng overtar plassen til Jacob Storevik og Aaron Kiil Olsen starter i treerforsvaret i stedet for Eneo Bitri.

Den siste endringen var ventet etter at skiftet egentlig skjedde i pausen i forrige kamp, der laget tapte 1–3 for Rosenborg.

– Vi trenger litt større tempo i bakre ledd, er Geir Bakkes begrunnelse.

Jacob Storevik sto for en real keepertabbe i forrige kamp.

Også Christian Borchgrevink er inne i startelleveren som høyre kant.

Sarpsborg har tidligere VIF-keeper Kjetil Haug i mål, mens Jo Inge Berget er inne igjen som spiss etter å ha stått over de to siste kampene. Han scoret hat trick i 5–2 seieren over Rosenborg i siste kamp han spilte.

Veteranen Berget har fortid fra Lyn og var med på de store byderbyene mellom Lyn og VIF midt på 2000-tallet.

VIF ligger tredje sist på tabellen med sine 24 poeng, Sarpsborg er på trygg grunn med sine 38.

Etter kveldens kamp gjenstår det tre serierunder.

[ Geir Bakke: - Vi trenger noen prestasjoner ]





---

FAKTA

VIF stiller slik mot Sarpsborg:

Magnus Sjøeng – Aaron Kiil Olsen, Stefan Strandberg, Fredrik Oldrup Jensen – Christian Borchgrevink, Petter Strand, Elias Hagen, Henrik Bjørdal, Magnus Riisnæs – Mohamed Ofkir, Andrej Ilic.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen