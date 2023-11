Geir Bakke: - Det er toppidrett, vi trenger prestasjoner

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Hvis 30 poeng er den magiske grensa for å holde seg i Eliteserien, krabbet enda et lag opp på land lørdag da HamKam vant sin kamp.

Da er det bare fire lag igjen i den interne gjørmekampen. Kun vinneren er sikret Eliteseriespill i 2024. Og Vålerenga er et av disse lagene.

Stabæk 25, VIF 24, Sandefjord 22, Aalesund 18.

Det er bunnstriden november 2023. De to siste skal ned, det tredje siste må ut i omspill. Om en måned har vi svaret.

Motgang i Lillestrøm

Vi møter Geir Bakke rett utenfor VIF-garderobene på Intility. Han er blitt vant til å snakke om lag i motgang.

Da han overtok Lillestrøm etter nedrykket til OBOS-ligaen, tok det lang tid før han fikk orden på laget.

– De var slitne mentalt. De følte at de ikke hadde fått forløsning på en stund. Litt likt her, det er de samme mekanismene som gjelder. Men det endte godt, sier han.

Forskjellen til nå er at VIF har dårligere tid. Det er ikke lenger rom for feilskjær. Laget må vinne fotballkamper, kanskje to av fire er nok. Men de må komme.

– Jeg ser på det som fire matchballer. Vi driver med toppidrett. Vi trenger i hvert fall noen gode prestasjoner nå, da trives toppidrettsutøvere best, sier han.

Rasjonell og pragmatisk

Et langskudd i krysset, en strøken gjennombruddspasning, noe ekstraordinært. Det må til i toppfotballen.

Nå er det full krisemaksimering rundt Vålerenga, som kan rykke ned for første gang siden 2000. Da var han selv assistenten til Tom Nordlie.

– Hvordan har du det?

– Noen har jo sagt at det kommer ikke an på hvordan du har det, men hvordan du tar det. Jeg er ganske rasjonell og pragmatisk. Men jeg ser alltid etter sola. Da vet jeg man har det best. Alt må ikke være så trist. Man må lære å stå i det. Dette er fotball, det er passion og lidelse i skjønn forening. Man må lære å tape, man må tåle å blø. Så er det fantastisk når man kommer ut av det sammen. Men jeg skal innrømme at det blir noen timer færre med søvn og noen timer ekstra på jobb, sier han.

Søndag venter Sarpsborg på bortebane, en av Geir Bakkes tidligere klubber der han opplevde en massiv fremgang. Han var med på den store oppturen der de traff godt med spillerlogistikken og etablerte seg i toppfotballen.

Kraften fra Østblokka

Nå ligger Sarpsborg i et vakuum, men med et toppnivå som er imponerende. For dem er det alltid stas å slå Vålerenga, slik det var da de ødela festen for VIF under åpningen av Intility Arena i 2017. Og slo VIF i semifinalen i cupen noen uker etterpå.

Før og etter kampen mot Rosenborg samlet seg spillerne foran Østblokka. Det var bevisst,

Supporterne betyr mye for Geir Bakke.

– De sprenger grensa for tålmodighet. I mitt hode er det dette som er det riktig ekte rundt fotballen. Nå må vi hente energi fra alle sider av klubben, sier han.

Lørdag tapte Vålerengas 2. lag 1-8 for Egersund i 2. divisjon med en snittalder på under 17 år. For Geir Bakke trenger alle sine menn på dekk i innspurten. Og nå er alle tilgjengelige for troppen som reiser til Sarpsborg.

FAKTA

Søndagens runde i Eliteserien:

17.00: Brann – Odd, Lillestrøm – Haugesund, Rosenborg – Molde, Sarpsborg – Vålerenga, Stabæk – Bodø/Glimt, 19.15: Tromsø – Strømsgodset.

Spilt lørdag: HamKam – Viking 3–0.

