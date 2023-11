Ett øyeblikks magi fra Svindland senket Skeid og sikret Kåffas historiske opprykk

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Det lå et historisk sus over Intility søndag, da KFUM Oslo med seier over byrival Skeid kunne sikre opprykk til Eliteserien for første gang. Kåffa rykket for første gang opp til 1. divisjon tilbake i 2016, og igjen før 2019-sesongen. Siden har laget kjempet i toppen av vår nest øverste divisjon, men etter

I motsetning til Skeid så har Kåffa et ganske godt forhold til Intility, etter å ha vunnet de fleste kampene de har spilt der. Skeid på sin side rykka ned på samme stadion, og rykker også ned i år uansett hvordan det gikk i dagens kamp. Den eneste motivasjonen sånn sett var å utsette Kåffas opprykksfest.

Kåffa fikk en corner og noen spede forsøk i starten, men Skeid holdt godt unna og var fullt på høyden i starter. Henning Tønsberg Andresen smalt til på et skudd fra 25 meters hold etter en feilpasning, og det skuddet gikk via et Kåffa-bein og fikk en fryktelig dupp som smalt i tverrliggeren over Emil Ødegaard.

Les flere saker om KFUM Oslo og Skeid

Kåffa jaktet åpningsmålet

KFUM Oslo har skapt veldig mye gjennim godt kombinasjonsspill i år, og det var også sånn deres første gode mulighet kom da Simen Hestnes og Jonas Hjorth kombinerte på kanten og kom seg inn i 16-meteren. Hestnes la tilbake til Hjorth som skjøt, men skuddet gikk rett på Skeid-keeper Simen Nilsen.

Skeid forsvarte seg godt og kompakt og hindret Kåffa å få så mye rom, men med såpass skikkelige ballspillere på midten som Robin Rasch og Simen Hestnes klarte vertene å tre opp på fronttrioen av og til. Det skjedde like før halvtimen, da plutselig Obilor Okeke fikk mye plass, men skjøt over.

Knappe ti minutter før hvilen fikk Robin Rasch frispark i drømmeposisjon. 25-30 meter, ganske midt på mål og for en frisparkspesialist som har drømt om å spille i Eliteserien var det gode muligheter for å gjøre noe med det selv. Forsøket var bra, men ikke langt nok ut i hjørnet slik at Vidtun Nilsen rakk bort.

Robin Rasch prøver seg på et frispark i den første omgangen (Guttorm Lende / KFUM Oslo)

[ – Jeg kan ikke lyve, det hadde smakt ekstra deilig å rykke opp mot Skeid ]

Jevnspilt og sjansefattig

Det var ingen stor førsteomgang av noen av lagene, da Skeid forsvarte seg godt mens Kåffa trillet mye ball uten å finne de store åpningene. Det førte til at det ikke ble så mange store sjanser til noen av lagene, men ettersom Mjøndalen holdt Kongsvinger til 1-1 ved pause holdt det også med uavgjort for Kåffas del.

Etter hvilen fortsatt kampen litt i samme tempo, men det er også et tempo og et kampbilde Kåffa har mestret godt tidligere i sesongen. Det å stange mot et forsvar og komme opp med gode nok kombinasjoner for å bryte ned motstanderen den ene gangen for å sikre tre poeng.

Kåffa-toppscorer Johannes Nunez kom i drømmeposisjon rundt timen spilt, da han fikk lov til å dra seg innover fra kanten og skru ballen bort i det lengste hjørnet. Men denne gangen gikk skuddet et par meter over mål. Noen minutter senere fikk Håkon Hoseth et skudd blokkert på vei inn mot Skeid-målet.

[ Skeid vil utsette opprykksfest: – Eliteserien fortjener ikke Kåffas svake kaffe ]

Svindland sendte Kåffa mot opprykk

66 minutter tok det før de tusenvis av fremmøtte kunne slippe jubelen løs for en Kåffa-scoring. Den kom på litt typisk KFUM Oslo-vis, der laget skapte et mål ut av nærmest ingenting. Kaptein Robin Rasch spilte en ball inn på kanten av 16-meteren til Remi-André Svindland. Han trikset balen opp til seg selv og fallende bakover fikk sendt ballen inn under tverrliggeren til enorm jubel fra tribunen.

To-tre minutter senere broderte Kåffa seg igjennom Skeid-forsvaret igjen, da Nunez ble spilt opp på og på ett touch spilte gjennom Okeke på løp. Skeid-keeper Vidtun Nilsen kom langt ut og klarte å komme såpass nære Okeke at han fikk blokkert skuddforsøket fra Kåffas lynkant.

Kampbildet etter scoringen passet Kåffa som hånd i hanske, da Skeid måtte frem for å finne en scoring mot byrivalene. Det gjorde at det åpnet seg opp litt større rom for Kåffa, men samtidig gikk klokka stadig nærmere et opprykk for KFUM Oslo som gjorde det hele litt mer nervøst for dagens hjemmelag.

[ Kreativ Fotball Uten Midler: Opprykket som ikke skulle være mulig ]

KFUM Oslo rykket opp til Eliteserien

Teodor Haltvik ble spilt alene med keeper etter at han kom inn fra benken, da Kåffa kom til en tre mot to-situasjon. Skeid-keeper Vidtun Nilsen var igjen tidlig ute og hindret innbytteren i å punktere kampen.

Etter baklengsmålet var Skeid egentlig aldri i nærheten av å utligne, da det etablerte angrepsspillet til Skeid ikke har vært bra nok i hele år. På tampen var Kåffa nærmere å doble ledelsen enn Skeid var til å utligne, men flere mål ble det ikke på Intility i en kamp som endte 1-0 til Kåffa.

KFUM Oslo sikret med det opprykket til Eliteserien én runde for slutt, og dermed blir den avsluttende bortekampen mot Start neste helg en parademarsj for Kåffa å regne.

[ VIF-stopperen ble hentet fra KFUM. Nå kan de bytte plass ]

---

Kampfakta

Obosligaen, runde 29

KFUM Oslo – Skeid 1-0 (0-0)

Intility Arena, 2449 tilskuere

Mål: 1-0 Remi-André Svindland (67.)

Gule kort: Henning Tønsberg Andresen, Skeid.

Dommer: Mohammad Hafezi (Reinsvoll IF)

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard – Momodou Lion Njie, Akinshola Akinyemi, Mathias Tønnesen – Håkon Hoseth (Ayoub Aleesami fra 83.), Robin Rasch, Simen Hestnes, Jonas Lange Hjorth – Remi-André Svindland (Teodor Haltvik fra 75.), Johannes Nunez (Sverre Sandal fra 83.), Obilor Okeke (Jones El-Abdellaoui fra 90.)

Skeid (4-5-1): Simen Vidtun Nilsen – David Hickson, Per-Magnus Steiring, Fredrik Flo, Tage Johansen – Simen Kvia Egeskog (Johnny Buduson fra 58.), Ulrich Østigård Ness (Torje Naustdal fra 72.), Marcus Melchior (Ivar Eftedal fra 81.), Henning Tønsberg Andresen (Moutaz Ali Alzubi fra 72.), Noa Williams – Ole Sebastian Sundgot.

---