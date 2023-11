Vålerenga reddet poeng og er i posisjon til seriegull

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Men det varte og rakk før Vålerengas damer fikk sitt fortjente utligningsmål lørdag kveld. En forkjølet Mimmi Löfwenius Veum var heldigvis ennå på banen da hun pirket inn 1–1 tolv minutter før slutt etter at landslagskeeper Aurora Mikalsen mistet ballen etter en corner.

Etter at Rosenborg overraskende avga poeng tidligere på dagen mot Avaldsnes, kunne VIF bygge seg opp en fire poengs ledelse foran de to siste rundene. Det skjedde ikke, men det er status quo. To runder gjenstår og Vålerenga leder med to poeng

Hvis Rosenborg avgir poeng mot LSK Kvinner om en uke, blir Vålerenga seriemester med seier over Stabæk.

Sju strake

Brann hadde ikke sluppet inn mål under deres nye trener Martin Peter Ho, det vil si de siste sju kampene.

Det skulle Vålerenga gjøre noe med. Og viljen var det ikke noe å si på. VIF-damene med Mimmi Löfwenius Veum i spiss gikk ut i et knallhardt høyt press og stresset Aurora Mikalsen flere ganger.

Og denne nullen burde vært sprukket da Karina Sævik fikk ballen helt fri ved bakre stolpe etter en Olaug Tvedten-corner. Hun prøvde å styre ballen opp i nettaket, men forsøket gikk over. Tonen var satt?

VIF kunne ikke presse like høyt hele tiden, dermed jevnet kampen seg ut uten store sjanser noen av veiene.

Men Brann spiste seg inn i kampen og seks minutter før pause kom ledermålet. Karoline Haugland kom seg inn i Vålerengas straffefelt på høyresiden, VIF-stopper Michaela Kovacs skulle blokkere, men i stedet gikk ballen i en bue utenfor keeper Jalen Tompkins rekkevidde.

– Vi må ha flere spillere fram når vi presser høyt, sa VIF-trener Nils Lexerød i pausen.

VIF-jentene med siste peptalk før avspark. (Reidar Sollie)

Rett før pause fikk Mimmi Löfwenius en smell i brystet og måtte hjelpes ut. Hun har vært forkjølet og har hatt litt pustevansker. Hun vurderte å gi seg, men valgte å fortsette.

Vålerenga satte inn Janni Thomsen tidlig etter pause, et gledelig comeback for den danske landslagsspilleren som har vært ute med skade i hele høst.

Skulle hatt straffespark

VIF gikk like friskt til verks etter hvilen og skulle etter vår oppfatning hatt straffespark da Branns Natasha Anasi-Erlingsson felte Felicia Rogic på femmeteren. Men dommer mente det var en ren takling og vinket spillet videre. Hadde det blitt dømt ville også Brann-backen fått rødt kort ettersom hun hadde gult fra før.

Men det er som kjent ikke VAR-dømming i Toppserien.

Men utligningen kom. VIF angrep fra alle vinkler, fikk en corner og den slo Selma Pettersen inn i feltet. Keeper mistet ballen og i trengselen klarte omtalte Mimmi og presse ballen i mål.

Rett etterpå spilte samme Mimmi opp kampens beste angrep, hun sendte overlegget til Karina Sævik som på hel volley satte ballen få centimeter utenfor.

Vålerenga spiller sesongens siste hjemmekamp mot Stabæk kommende lørdag før de møter Rosenborg to ganger.

Først i det som kan bli en seriefinale på Lerkendal 18. november, så i cupfinalen på Ullevaal stadion lørdagen etter.

---

FAKTA

Toppserien kvinner lørdag:

Vålerenga – Brann 1–1 (0–1)

Intility Arena: 481 tilskuere.

Mål: 0–1 Karoline Haugland (39), 1–1 Mimmi Löfwenis Veum (79)

Mål: 0–1 Michaela Kovacs (selvmål 39), 1–1 Mimmi Löfwenius (79).

Dommer: Marit Buhaug Folstad, Buvik.

Gult kort: Natasha Anasi-Erlingsson, Brann.

Vålerenga (3-2-3-2): Jalen Tompkins – Ingibjörg Sigurdardóttir, Elise Thorsnes, Michaela Kovacs – Ylinn Tennebø (Janni Thomsen fra 45.), Selma Pettersen – Karina Sævik, Thea Bjelde, Olaug Tvedten (Stine Brekken fra 82.) – Felicia Rogic (Linn Vickius fra 64.), Mimmi Löfwenius.

Brann (3-4-2-1): Aurora Mikalsen – Ingrid Stenevik, Marthine Østenstad, Natasha Anasi-Erlingsson (Sara Ritter fra 65.) – Amalie Eikeland, Justine Kielland, Karoline Haugland, Marit Bratberg Lund – Rikke Nygard (Rakel Engesvik fra 80.), Signe Gaupset (Nora Eide Lie fra 65.) – Larissa Crummer.

Øvrige resultater: Arna-Bjørnar – LSK Kvinner 0-3, Rosenborg – Avaldsnes 1-1, Røa – Lyn 2–2. Stabæk – Åsane 3–0.

---

