VIF-krisen: Bakke med lavere poengsnitt enn Fagermo

Da er det store spørsmålet: Hvordan er det mulig med tre seire for et lag som bare unntaksvis vinner (6 av 26 kamper) og er ligaens svakeste hjemmelag?

Alle rundt klubben venter på at enkeltspillere skal slå til, at vi får prestasjoner på et høyere nivå, at ikke samtlige spillere presterer under pari.

Nå ligger VIF tredje sist med sine 24 poeng. Historisk sett må man ha minst 30 poeng for å overleve, noen ganger mer.

Lavere poengsnitt

– Vi må bare legge fra oss alt av mentalt spill. I utgangspunktet må vi overprestere i resten av kampene, så la oss prøve på det, sa Geir Bakke til Dagsavisen etter kampen søndag kveld.

Han opplever blytunge dager. På sine 14 kamper som ny VIF-trener har han bare tre seire (mot Strømsgodset, Aalesund og Sandefjord).

Det gir et lavere poengsnitt enn hva forgjengeren Dag-Eilev Fagermo hadde.

Fagermo ledet Vålerenga i ti kamper før han ble avskjediget etter 0–1 for Strømsgodset. Han fikk tre seire og en uavgjort.

– Det er vel bare Vålerenga som ikke har hatt effekt av trenerbytte, sa nettopp Fagermo i TV2-studio for en uke siden.

Det var ment som et sleivspark til hans tidligere arbeidsgiver, men er faktisk helt korrekt. Poengsnittet er 1,0 mot 0,92.

Jan Frode Nornes ledet VIF i to seriekamper (en uavgjort, ett tap), men vant to cupkamper før Geir Bakke ble presentert som ny hovedtrener 12. juli.

Innbyrdes oppgjør

Sportssjef Joacim Jonsson bedyrer at det ikke er panikk på Valle, men alle som kan lese en tabell ser alvoret.

– Jeg tror vi må ha sju poeng på de fire siste kampene. Men vi går for alle tolv. Vi må tenke positivt i den forstand at vi møter begge nedrykksrivalene Stabæk og HamKam. Da kan vi avgjøre dette selv, sier sportssjefen til Dagsavisen.

Geir Bakke er mer opptatt av å gjøre noe med detaljene som gjør at det sprekker opp. Han mente Rosenborgs to første scoringer søndag kveld var eksempler på det da trønderne enkelt broderte seg gjennom VIF-forsvaret.

Dag-Eilev Fagermo i aksjon under en av de tre kampene han vant, over HamKam på Intility 16. mai. (Lise Åserud/NTB)

Stopperbytte

– Det har skjedd altfor mange ganger i år. Hvorfor har vi ikke oppe turtallet når det kommer inn et par løp bak oss samtidig. Det er noe vi må registrere kjappere. Det er noe som setter seg i oss, og jeg er usikker på hvorfor, sier han.

– Er det et kommunikasjonsproblem blant stopperne?

– I de situasjonene der så kan man si det er det, men jeg er ikke interessert i ta enkeltspillere, det er vi som lag som skal løse slike situasjoner, og vi har noen regler vi må følge. Vi håndterte det ikke godt nok, svarer Bakke.

Det ble i hvert fall bedring etter pause da Aaron Kiil Olsen overtok stopperjobben for Eneo Bitri. Kiil Olsen brakte etterspurt tempo inn i VIF-forsvaret.

Gjentakelser

Henrik Bjørdal var blant VIFs bedre spillere mot Rosenborg. Han skapte mye med sine innlegg, inkludert den målgivende pasningen til Andrej Ilic.

Også han er fortvilet over de enkle baklengsmålene.

– Er det tilfeldig når det skjer så ofte? Vi har nok sjanser og burde utnyttet det bedre, sier Bjørdal til Dagsavisen.

Det gjenstår fire serierunder og Vålerenga skal møte lag rundt seg på tabellen. Hjemmekampen mot Stabæk 12. november seiler opp som den viktigste.

– Vi spiller en offensivt ganske god kamp og skaper nok sjanser. Jeg sitter med en følelse av at dette er en kamp vi burde vunnet. Men sånn har det vært ofte denne sesongen. Vi må prøve å se det positive og jobbe på. Vi har ikke tid til å ha negativ energi i treningshverdagen, sier Henrik Bjørdal.

En lang høst

Et brent straffespark fra Stefan Strandberg og en heading i tverrliggeren fra Andrej Ilic viser hvor nære Vålerenga var. I tillegg til at Rosenborgs tredje mål var en klassisk keepertabbe fra Jacob Storevik.

VIF-spillerne følte at de ga bort alle poengene.

– Spillemessig kommer vi tilbake og skaper ting. Sett under ett så styrer vi banespillet, kommer til innlegg og skaper sjanser. Rosenborg hang i tauene, men vi klarte ikke å score. Det er noe jeg ikke kan forklare nå, sier Geir Bakke.

En av hans tidligere klubber, Sarpsborg 08, er neste motstander borte. Han vet hvor vanskelig det kan bli.

Så kommer de to antatte skjebnekampene mot Stabæk hjemme og HamKam borte. Imellom de to kampene er det en to ukers landslagspause.

Det blir en lang høst før dette er avklart.

---

FAKTA

Poengsnitt Dag-Eilev Fagermo: 1,0 (10 kamper: 3 seire, 1 uavgjort, 6 tap)

Poengsnitt Geir Bakke: 0,92. (14 kamper: 3 seire, 4 uavgjort, 7 tap)

Vålerengas fire siste kamper:

Søndag 5. november 17.00: Sarpsborg (b)

Søndag 12. november 17.00: Stabæk (h)

Søndag 26. november 17.00: HamKam (b)

Søndag 3. desember 17.00: Tromsø (b)

---

